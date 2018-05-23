Новости

Ученый рассказал о мире после гибели человечества 15:31
В Мюнхене пенсионерка с игрушечным пистолетом вызвала панику в поезде 15:27
Видео: Дагестанец на руках прошел 10 километров 15:25
В Еврокомиссии предложили Москве и Киеву сесть за стол переговоров 15:24
В 2017 году 7,5 тыс британцев получили немецкое гражданство из-за Brexit 15:23
В Кирове из горящего дома спасли 30 человек 15:17
Попугай Кеша станет "стендапером" в новом мультфильме 15:13
В Свердловской области в октябре пройдет учение "Нерушимое братство" 15:06
Стали известны лучшие школы России 15:05
Басманный суд Москвы арестовал экс-мэра Ялты Андрея Ростенко 15:04
В Генштабе заявили об освобождении пригородов Дамаска 15:00
В Португалии двухлетний россиянин впал в кому 14:59
Порошенко установил личный антирекорд по популярности 14:53
Иньеста продолжит играть в Японии 14:46
В Москве за 7 лет заменено 29 тысяч лифтов в жилых домах 14:46
В Совфеде предложили отложить изменения по долевому строительству 14:38
"Краснодар" усилился защитником сборной Сербии 14:38
В центре Екатеринбурга появился баннер с вакансией для наркодилера 14:32
В США родители через суд заставили сына съехать 14:28
Названа дата премьеры продолжения "Котенка с улицы Лизюкова" в 3D 14:22
Видео: Пистолет-пулемет "Витязь" показали в деле 14:21
Минфин внесет в кабмин проект о снижении акцизов на бензин и дизтопливо 14:14
Свыше 66 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома 14:06
Внедорожник Aurus "Комендант" станет "народным" 14:06
Уведомление на вычет по земельному налогу нужно подавать по новой форме 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
23.05.2018 14:01
Рубрика: Экономика

Уведомление на вычет по земельному налогу нужно подавать по новой форме

Текст: Ольга Игнатова

Утверждена форма уведомления для участков, к которым применяется вычет по земельному налогу. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба России.

Напомним, что с этого года все пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды детства, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, Герои Советского Союза, Российской Федерации и другие льготники освобождены от уплаты земельного налога с своих 6 соток (600 кв.м). Если площадь принадлежащего льготнику земельного участка составляет более 600 кв. метров, то земельный налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

Фото: REUTERS
В России могут изменить размер налога на недвижимость

Если в собственности или землепользовании человека находится несколько земельных участков, то налоговый вычет применяется только к одному. И у гражданина есть право самостоятельно выбрать освобождаемый от налогов участок. А для этого предоставить до 1 июля этого года в налоговую специальное уведомление. И если за налоговый период 2017 года уведомление можно представить в произвольной форме, то за налоговый период 2018 года нужно использовать утвержденную форму.

Если уведомление в налоговый орган не поступит, вычет будет применен автоматически - для того земельного участка, за который начислена самая большая сумма налога.

Направить уведомление можно через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России, почтовым сообщением или подать лично в любую налоговую инспекцию. Если человек, имеющий право на вычет, ранее пользовался налоговыми льготами (например, как ветеран боевых действий был освобожден от налога на имущество или как пенсионер использовал льготу по транспортному налогу), то вычет будет применяться автоматически на основании имеющихся у налогового органа сведений. В этом случае нет необходимости дополнительных обращений (заявлений, уведомлений) от налогоплательщика. Тем же россиянам, которые с налогового периода 2018 года впервые получат право на вычет и ранее не пользовались налоговыми льготами (например, при достижении пенсионного возраста в течение 2018 года), необходимо подать в налоговый орган заявление о предоставлении такой льготы.

Главное сегодня

Минфин внесет в кабмин проект о снижении акцизов на бензин и дизтопливо
Путину доложили о смерти онкобольной Дарьи Стариковой из Апатитов
В Минкультуры раскрыли планы относительно Booking.com
В ДНР заявили о срыве плана украинских силовиков занять Горловку
Заявление Киева о принадлежности Крымского моста назвали популизмом