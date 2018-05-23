Уведомление на вычет по земельному налогу нужно подавать по новой форме

Утверждена форма уведомления для участков, к которым применяется вычет по земельному налогу. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба России.

Напомним, что с этого года все пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды детства, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, Герои Советского Союза, Российской Федерации и другие льготники освобождены от уплаты земельного налога с своих 6 соток (600 кв.м). Если площадь принадлежащего льготнику земельного участка составляет более 600 кв. метров, то земельный налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

Если в собственности или землепользовании человека находится несколько земельных участков, то налоговый вычет применяется только к одному. И у гражданина есть право самостоятельно выбрать освобождаемый от налогов участок. А для этого предоставить до 1 июля этого года в налоговую специальное уведомление. И если за налоговый период 2017 года уведомление можно представить в произвольной форме, то за налоговый период 2018 года нужно использовать утвержденную форму.

Если уведомление в налоговый орган не поступит, вычет будет применен автоматически - для того земельного участка, за который начислена самая большая сумма налога.

Направить уведомление можно через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России, почтовым сообщением или подать лично в любую налоговую инспекцию. Если человек, имеющий право на вычет, ранее пользовался налоговыми льготами (например, как ветеран боевых действий был освобожден от налога на имущество или как пенсионер использовал льготу по транспортному налогу), то вычет будет применяться автоматически на основании имеющихся у налогового органа сведений. В этом случае нет необходимости дополнительных обращений (заявлений, уведомлений) от налогоплательщика. Тем же россиянам, которые с налогового периода 2018 года впервые получат право на вычет и ранее не пользовались налоговыми льготами (например, при достижении пенсионного возраста в течение 2018 года), необходимо подать в налоговый орган заявление о предоставлении такой льготы.