Для того чтобы доказать, что российские товары могут быть не хуже импортных, в 2015 году Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) начала присваивать национальный Знак качества лучшим продуктам и промышленным изделиям.

Сегодня, рассказала "Российской газете" заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова, уже 200 товаров отмечены этим знаком. "Может показаться, что это не очень много, но супергероев много и не бывает", - подчеркивает она. На самом деле получить этот знак отличия совсем не просто. Роскачество проводит крайне жесткий отбор. Все товары должны соответствовать опережающим стандартам качества в своей категории. Их разработано уже более 80, и они намного жестче, чем ГОСТы. Именно поэтому зачастую даже раскрученные бренды, которые уже признаны покупателями, не могут без нарушений пройти испытания Роскачества.

- Чтобы было понятно, что такое опережающие стандарты, приведу примеры, - продолжает Мария Сапунцова. - При исследовании постельного белья помимо основных мы учитывали даже такой показатель, как воспламеняемость. Незатушенная сигарета или пепел могут стать причиной трагедии. Поэтому мы тестировали, насколько быстро постельное белье может воспламениться. Если ткань из современных материалов, которые устойчивы к горению, значит, белье изготовлено по опережающим стандартам. Стиральные порошки исследовали на предмет того, как быстро и качественно они удаляют пятна. А, к примеру, красную икру проверяли не только по обычным критериям, но и на содержание в банках джуса - бесполезной жидкости.

По итогам испытаний Знак качества получили знаменитые шуйские ситцы из Ивановской области и постельное белье, которое производится в подмосковной Балашихе. А качественную красную икру выпускают и на Сахалине, и в Новосибирске, и в Московской области.

- Так как изначально проект был ориентирован именно на продвижение и поддержку отечественных товаров, то Знак качества присваивается, соответственно, только российской продукции, - объясняет Мария Сапунцова. - В отдельных случаях, как с теми же стиральными порошками, мы исследуем и товар, произведенный зарубежными компаниями, и выдаем экспертное заключение. С ним по каждому товару можно ознакомиться на нашем сайте. Но если у такой компании нет достаточной локализации в России, Знак качества мы присвоить не можем.

После исследования стиральных порошков качественной оказалась не только дорогая продукция, выпускаемая международными компаниями в России, но и более доступная по ценам питерская, московская, подмосковная.

Сам процесс проверки на многих стадиях засекречен. Не производители приходят в Роскачество со своими товарами, а специалисты организации сами закупают интересующую продукцию в супермаркетах. А перед этим для каждой категории разрабатываются опережающие стандарты. Исследования проводятся в 200 лабораториях, которые очень тщательно отбирались по всей стране. При этом в лаборатории товары поступают обезличенными - без собственных этикеток, а под кодами. Это гарантирует чистоту проверки.

После получения результатов исследования экспертный совет Роскачества принимает решение о присвоении лучшим товарам Знака качества. А производителей тех товаров, у которых выявлены нарушения, информируют об этом. Как правило, нарушения исправляются, и на полках наших магазинов становится больше хороших товаров. Иными словами, отстающие стремятся подтянуться, чтобы приблизиться к лучшим.

Для производителей Знак качества - это быстрый рост продаж. Ведь, согласно опросам общественного мнения, 68 процентов россиян доверяют продукции с таким знаком. Поэтому Минпромторг России и Роскачество разработали специальную программу продвижения товаров со Знаком качества.

Ведомство договаривается с федеральными и региональными торговыми сетями, чтобы те выделяли особые места в торговых залах и на витринах для лучших отечественных товаров. Сейчас к этому подключились крупные торговые сети, и полки с отмеченными товарами можно увидеть более чем в 2600 торговых точках 10 торговых сетей в 21 субъекте страны.

Помимо работы с торговыми сетями программа поддержки производителей включает и работу с традиционной розницей - отдельными магазинами. В Роскачестве реализовали проект по поддержке лучших отечественных товаров в 15 тысячах торговых точек 42 регионов 7 стран СНГ.

После присвоения Знака качества продажи отмеченных им товаров выросли на 35 процентов, а если товары еще и выделяются в магазинах на отдельных стойках либо специальными этикетками, то рост продаж составляет от 40 до 70 процентов. В этом году Роскачество проведет исследование еще более 50 товаров, в том числе одежды, обуви, детских товаров, средств личной гигиены, продуктов, напитков и товаров для дома. Будет проведено до 10 масштабных международных исследований электроники и бытовой техники и программного обеспечения, в том числе мобильных телефонов, наушников, утюгов, антивирусного ПО. Лучшим товарам также присвоят Знак качества.