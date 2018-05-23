В акциях протеста во Франции приняли участие 139 тысяч человек

Свыше 139 тысяч человек приняли участие в акциях протеста по всей Франции, в том числе 15 тысяч вышли на улицы Парижа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

Во вторник в городах и поселках Франции прошли 180 различных митингов и маршей протеста. Они были организованы профсоюзами страны как протест против реформы статуса госслужащих, предложенной властями.

В столице шествие обернулось ожесточенными беспорядками с участием леворадикалов и анархистов. Перед выдвижением профсоюзной колонны около 200 агрессивно настроенных молодых людей, одетых во все черное и закрывших лица масками, прошли маршем до площади Бастилии. Там они начали громить витрины магазинов и автобусные остановки. Полиция применила водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Через некоторое время толпу удалось рассеять по переулкам, после чего на Париж обрушился ливень с градом. Под воздействием непогоды обстановка в столице окончательно успокоилась. За участие в стычках с правоохранителями были задержаны 20 человек.