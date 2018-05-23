В ФАС дали свое объяснение роста цен на топливо

Замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин объяснил рост цен на топливо в 2018 году. Основными причинами он назвал рост налогов и мировых цен, проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов нефтеперегонных заводов, недостаточность предложения нефтяными компаниями моторных топлив на биржевых торгах, сообщается на сайте ведомства.

По словам представителя ФАС, рост цен в этом сегменте рынка в течение последних трех лет был близок к уровню инфляции, но текущая ситуация сложнее, так как цены на нефтепродукты опережают нормы инфляции.

Для того, чтобы ситуация на рынке не развивалась негативно, ФАС прибегает к мерам антимонопольного воздействия, а также вносит предложения по нормативному правовому регулированию. Речь идет в том числе о предложениях по снижению акцизов на бензин и дизельное топливо и о введении гибкой шкалы акциза, отметил Голомолзин.

Ранее сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что акцизы на бензин и дизельное топливо снизят с 1 июля 2018 года.