В Гамбурге введен частичный запрет на дизельные двигатели

Новости

В Пулково появилась бесплатная парковка 15:34
Ученый рассказал о мире после гибели человечества 15:31
В Мюнхене пенсионерка с игрушечным пистолетом вызвала панику в поезде 15:27
Видео: Дагестанец на руках прошел 10 километров 15:25
В Еврокомиссии предложили Москве и Киеву сесть за стол переговоров 15:24
В 2017 году 7,5 тыс британцев получили немецкое гражданство из-за Brexit 15:23
В Кирове из горящего дома спасли 30 человек 15:17
Попугай Кеша станет "стендапером" в новом мультфильме 15:13
В Свердловской области в октябре пройдет учение "Нерушимое братство" 15:06
Стали известны лучшие школы России 15:05
Басманный суд Москвы арестовал экс-мэра Ялты Андрея Ростенко 15:04
В Генштабе заявили об освобождении пригородов Дамаска 15:00
В Португалии двухлетний россиянин впал в кому 14:59
Порошенко установил личный антирекорд по популярности 14:53
Иньеста продолжит играть в Японии 14:46
В Москве за 7 лет заменено 29 тысяч лифтов в жилых домах 14:46
В Совфеде предложили отложить изменения по долевому строительству 14:38
"Краснодар" усилился защитником сборной Сербии 14:38
В центре Екатеринбурга появился баннер с вакансией для наркодилера 14:32
В США родители через суд заставили сына съехать 14:28
Названа дата премьеры продолжения "Котенка с улицы Лизюкова" в 3D 14:22
Видео: Пистолет-пулемет "Витязь" показали в деле 14:21
Минфин внесет в кабмин проект о снижении акцизов на бензин и дизтопливо 14:14
Свыше 66 тысяч жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома 14:06
Внедорожник Aurus "Комендант" станет "народным" 14:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Когда в России изменятся правила оформления аварий по Европротоколу
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Россияне получат обновленные квитанции на оплату жилья
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
Какие опасности ожидают на работе офисных сотрудников
23.05.2018 13:45
Рубрика: В мире

В Гамбурге введен частичный запрет на дизельные двигатели

Текст: Анна Розэ (Берлин)

На двух отрезках улиц в гамбургском районе Альтона-Норд с 31 мая будут установлены знаки, оповещающие о запрете на проезд машин с дизельными двигателями, и в общем старых грузовиков. Как сообщает экологическое ведомство ганзейского города, эти меры были приняты из-за экологических проблем.

Фото: Пресс-служба аэропорта Домодедово
Минприроды и IFAW расскажут о незаконной торговле дикими животными

Проезд на сильно загруженных уличных отрезках будет запрещен для всех дизельных автомобилей, которые не выполняют норму по выхлопам "Евро-6". Один из них имеет протяженность 580 метров, другой - 1,6 километра. Решение было принято с некоторым опозданием по отношению к первоначальному установленному сроку, поскольку власти Гамбурга должны были проанализировать письменные обоснования Федерального административного суда. В общем и целом судьи признали запреты на отдельных отрезках улиц германских городов допустимыми ради уменьшения загрязнения воздуха диоксидом азота, содержащемся в выхлопах дизельных двигателей.

В общей сложности на двух улицах Гамбурга будут установлены 49 запретных знаков и 55 знаков, оповещающих о возможности объезда. После "периода привыкания" полиция начнет контролировать нарушителей.

Федеральное ведомство по автомобилям насчитывает в Гамбурге более 260 тысяч дизельных легковых авто, из которых лишь 96 тысяч соответствуют европейской норме "Евро-6". Поэтому запрет действует для более чем 160 тысяч машин в Гамбурге, и для всех транзитных автомобилей. Исключение составляют машины спасателей, жителей близлежащих домов и их гостей, мусоровозы, такси, которые берут и высаживают пассажиров в районе, где действует запрет, а также транспортные грузовики, снабжающие местные магазины.

Почему крупные компании не готовы сокращать выбросы в атмосферу

Ранее министр транспорта ФРГ Андреас Шойер (ХСС) заявил о намерении запустить срочную программу по очистке воздуха в Германии. Ее цель - снизить количество городов, в которых после решения административного суда будут вынесены запреты на дизельные автомобили. Такие меры министр считает "экстенсивными". В настоящее время под угрозой запрета на проезд могут оказаться улицы в 70 населенных пунктах. Шойер заявил газете Augsburger Allgemeine, что благодаря новой программе их число можно будет понизить до 10.

В 2016 году в ФРГ было 90 городов, в которых нарушались нормы предельно допустимой концентрации диоксида азота, в 2017 году их количество уже упало до 66. Ранее Еврокомиссия приняла решение оштрафовать шесть стран Евросоюза, в том числе Германию, из-за невыполнения предписаний по чистоте атмосферы городов. Программа по улучшению качества воздуха должна предотвратить угрожающие ФРГ многомилионные штрафы.

Главное сегодня

Минфин внесет в кабмин проект о снижении акцизов на бензин и дизтопливо
Путину доложили о смерти онкобольной Дарьи Стариковой из Апатитов
В Минкультуры раскрыли планы относительно Booking.com
В ДНР заявили о срыве плана украинских силовиков занять Горловку
Заявление Киева о принадлежности Крымского моста назвали популизмом