В Гамбурге введен частичный запрет на дизельные двигатели

На двух отрезках улиц в гамбургском районе Альтона-Норд с 31 мая будут установлены знаки, оповещающие о запрете на проезд машин с дизельными двигателями, и в общем старых грузовиков. Как сообщает экологическое ведомство ганзейского города, эти меры были приняты из-за экологических проблем.

Проезд на сильно загруженных уличных отрезках будет запрещен для всех дизельных автомобилей, которые не выполняют норму по выхлопам "Евро-6". Один из них имеет протяженность 580 метров, другой - 1,6 километра. Решение было принято с некоторым опозданием по отношению к первоначальному установленному сроку, поскольку власти Гамбурга должны были проанализировать письменные обоснования Федерального административного суда. В общем и целом судьи признали запреты на отдельных отрезках улиц германских городов допустимыми ради уменьшения загрязнения воздуха диоксидом азота, содержащемся в выхлопах дизельных двигателей.

В общей сложности на двух улицах Гамбурга будут установлены 49 запретных знаков и 55 знаков, оповещающих о возможности объезда. После "периода привыкания" полиция начнет контролировать нарушителей.

Федеральное ведомство по автомобилям насчитывает в Гамбурге более 260 тысяч дизельных легковых авто, из которых лишь 96 тысяч соответствуют европейской норме "Евро-6". Поэтому запрет действует для более чем 160 тысяч машин в Гамбурге, и для всех транзитных автомобилей. Исключение составляют машины спасателей, жителей близлежащих домов и их гостей, мусоровозы, такси, которые берут и высаживают пассажиров в районе, где действует запрет, а также транспортные грузовики, снабжающие местные магазины.

Ранее министр транспорта ФРГ Андреас Шойер (ХСС) заявил о намерении запустить срочную программу по очистке воздуха в Германии. Ее цель - снизить количество городов, в которых после решения административного суда будут вынесены запреты на дизельные автомобили. Такие меры министр считает "экстенсивными". В настоящее время под угрозой запрета на проезд могут оказаться улицы в 70 населенных пунктах. Шойер заявил газете Augsburger Allgemeine, что благодаря новой программе их число можно будет понизить до 10.

В 2016 году в ФРГ было 90 городов, в которых нарушались нормы предельно допустимой концентрации диоксида азота, в 2017 году их количество уже упало до 66. Ранее Еврокомиссия приняла решение оштрафовать шесть стран Евросоюза, в том числе Германию, из-за невыполнения предписаний по чистоте атмосферы городов. Программа по улучшению качества воздуха должна предотвратить угрожающие ФРГ многомилионные штрафы.