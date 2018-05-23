В МИД РФ обеспокоились позицией Запада по химоружию в Сирии

Попустительство стран Запада случаям "химического терроризма" в Сирии может стать проблемой для всего мира, считают в МИД РФ. Это может вывести "химтерроризм" за пределы ближневосточного региона, убеждены в дипломатическом ведомстве.

"Подстрекательство сирийской вооруженной оппозиции к подобного рода провокациям может привести к тому, что зародившийся при их попустительстве на Ближнем Востоке феномен "химического" терроризма выйдет за рамки этого региона со всеми вытекающими катастрофическими последствиями", - передает ТАСС заявление российского МИД на встрече "Международное партнерство по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия".

В министерстве выразили уверенность, что "обвинения в адрес России и Сирии в "использовании пропаганды, ложных и сфабрикованных новостных сообщений или подобных инструментов и кампаний в целях дезинформации по поводу атак с применением химического оружия" обернутся против их авторов".