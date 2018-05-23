В Мордовии внедряется современная модель сбора отходов

По данным Гринпис России, в 2017 году Саранск вышел на первое место в стране по доступности инфраструктуры раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Это стало результатом сотрудничества местных властей с партнерами из Германии.

Сегодня столица Мордовии - один из немногих российских городов, где европейская модель раздельного сбора мусора благополучно прижилась. Контейнеры для сбора вторсырья установлены во дворах 80 процентов горожан. Для сравнения - средний показатель по РФ составляет всего 9,2 процента.

Модернизация системы обращения с отходами в Саранске была начата осенью 2011 года. Перейти к западной схеме сбора бытового мусора "по сортам" муниципальные власти вынудили причины сугубо прагматического характера. Местный полигон ТБО уже не справлялся с непрерывно растущим потоком отходов, а новых площадей для этих целей в пригородной зоне, которая все активнее осваивается под строительство, попросту не было. Выход был один: сокращать количество ТБО, ведь рассортированные отходы уже не мусор, а сырье.

С тех пор сбором и вывозом мусора в Саранске занимаются не местные коммунальщики, а немецкая компания-партнер, специализирующаяся на утилизации отходов более полувека. Фирма работает во многих странах мира. Примечательно, что у себя на родине компания считается одним из крупнейших производителей серебра. При этом его источником служит обычный бытовой мусор.

Германии для полного перехода к селективной модели сбора отходов потребовалось шестнадцать лет

Запуская проект в столице Мордовии, западные партнеры инвестировали в него два миллиона евро. Неказистые металлические емкости для мусора исчезли из саранских дворов, их полностью заменили пластиковые евроконтейнеры на колесиках. А старые мусоровозы уступили место современным большегрузам. Все отходы с территории города вывозят 15 фур, а прежде для этого использовалось не менее 90 устаревших мусоровозов.

Рядом с обычными серыми контейнерами, предназначенными для разнокалиберного мусора, на площадках во дворах саранских многоэтажек выставлены емкости с желтыми крышками для бумаги, картона, пластика и сетчатые "евромусорницы" - для ПЭТ-бутылок. Если в первое время содержание "несортового" мусора в желтых контейнерах доходило до половины, то сейчас процент "брака" минимален.

- В свое время мы сделали акцент на разъяснительной работе, начиная с детей: для школьников выпустили буклеты, для малышей-детсадовцев - раскраски. В общей сложности было выпущено около 30 тысяч брошюр, добавьте к этому специальные уроки в школах и ролики на ТВ, - рассказали "РГ" в местном отделении немецкой компании-партнера. - Как результат - эксперимент удался. Конечно, это только начало. К примеру, в самой Германии для полного перехода к селективной модели сбора отходов потребовалось 16 лет.

Из 3323 контейнеров, установленных в саранских дворах, для раздельного сбора мусора предназначен каждый шестой. В дальнейшем содержимое желтых контейнеров идет на мусоросортировочное предприятие, где делится на три фракции: бумага и картон, полимерная упаковка и пластиковая бутылка. Только бумаги на переработку отправляется более 200 тонн ежемесячно. Для 300-тысячного города показатель очень весомый. Макулатура отправляется на бумажную фабрику в Пензе, выпускающую картон и обои. Пластиковая упаковка идет на завод, который занимается переработкой полимеров. Заметим, что мощности этих предприятий пока недозагружены и готовы перерабатывать возрастающие год от года объемы вторсырья.

Запуская проект в столице Мордовии, западные партнеры инвестировали в него два миллиона евро

Сегодня в столице Мордовии на сортировку и переработку попадает около 12 процентов бытовых отходов. В ближайшие годы эта доля возрастет до 20 - 30 процентов. Опыт будет распространен на всю республику - по итогам проводившегося в прошлом году конкурса немецкая компания-партнер стала региональным оператором по обращению с ТБО. В планах инвесторов - строительство мусороперерабатывающего завода. Полигон будет строиться с защитой грунта, обработкой фильтрата и отбором образующегося биогаза. Свозить отходы сюда будут со всей республики. Для этого в районах планируется возвести несколько мусороперегрузочных станций. В перспективе реализация проекта позволит постепенно закрыть все имеющиеся на сегодня свалки на территории региона. Зарубежные инвесторы считают, что это вполне реально.

Кстати

Сейчас саранские службы по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) ударными темпами готовятся к предстоящему чемпионату мира по футболу-2018. По предварительным расчетам, нагрузка на мусороперерабатывающую систему города в дни матчей возрастет на 25 - 30 процентов в день, и ежедневно из Саранска вывозится 400 тонн мусора. В период проведения игр мундиаля и массового наплыва болельщиков этот показатель вырастет дополнительно на 100 тонн в день. А значит, число контейнеров на улицах города придется увеличить с таким расчетом, чтобы на основных маршрутах мусор можно было выбросить через каждые 30 - 50 метров.