Уже со следующего года некоторые счастливчики смогут отправиться к морю или в экскурсионный тур по стране на деньги работодателя. Причем всей семьей.

Подписанный президентом закон, который вносит поправки в Налоговый кодекс, дает такое право. Но к этому следует подготовиться заранее, обдумать и обсудить маршруты, посчитать расходы. Задать вопросы различным компаниям и организациям, сколько путевок они готовы оплатить своим сотрудникам и куда их планируют отправить отдыхать, решили на выездном совете экспертов "Российской газеты", который прошел в Президентской библиотеке им. Ельцина в Санкт-Петербурге. К разговору по видеосвязи подключились и спикеры из регионов.

Кто готов раскошелиться

Можно ли планировать отпуск, например, в Карелию всей семьей и не копить при этом на поездку весь год? Оказывается, это вполне реально. Федеральный закон от 23.04.2018 N 113-ФЗ "О внесении изменений в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса РФ" дает право организациям с 2019 года оплачивать расходы на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории России.

Как только стало известно о том, что работодатели могут расходы на отдых сотрудников списать на себестоимость и вычеркнуть их из налогооблагаемой базы, то сразу представляется идиллия: на 50 тысяч рублей, которые выделят на одного человека, работодатель через туркомпанию отправит его отдыхать. И даже не на дачу. Получается, что сотруднику вообще ни о чем думать не нужно.

Но, как выяснилось, не все компании готовы раскошелиться.

- Для большинства малых и средних предприятий этот способ стимулирования работников слабо реализуем, - полагает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Эта новация будет интересна исключительно крупному бизнесу, который сейчас за счет прибыли вынужден компенсировать своим сотрудникам расходы на санаторно-курортное лечение и турпоездки, а со следующего года эти траты можно делать за счет себестоимости. Что большим предприятиям может быть выгодно.

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин пояснил без обиняков: нести такие расходы смогут только те работодатели, которые тратят на оплату труда сотрудников достаточно много средств и избегают зарплат в конвертах. "Дело в том, что в Налоговом кодексе РФ для учета расходов за турпоездку работника или членов его семьи предусмотрен ряд ограничений. Учитываться может только сумма до 50 тысяч рублей на человека, и объем расходов не должен превышать 6 процентов от фонда оплаты труда работников. Поэтому интерес к такой льготе проявят те компании, кто платит высокие "белые" зарплаты", - рассказал "РГ-Неделе" Сергей Катырин.

С экспертами готова поспорить член правления Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Гордеева: "У меня есть опыт общения с малым бизнесом. Среди небольших компаний есть социально ответственные предприятия, которые регулярно организовывают отдых для своих сотрудников. Это могут быть как короткие экскурсии на несколько часов, так и поездки на выходные в Горный Алтай. Кстати, не исключено, что законодательные новации компании используют для организации корпоративных выездов за город. Раньше работодатели относили эти расходы на что угодно, кроме экскурсионного обслуживания, теперь то же самое можно делать легально. Кстати, суммы в 50 тысяч рублей достаточно, чтобы организовать неплохой отдых в Алтайском крае для тех, кто здесь живет".

Майя Ломидзе уверена, что не все компании со следующего года готовы раскошелиться на путевку сотруднику. Фото: Наталья Онищенко

Идею использовать новый закон как возможность для корпоративных выездов поддержала и Светлана Абдулазизова, вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области:

- Закон поясняет, что на каждого работника полагается 50 тысяч рублей в совокупности. Последним уточнением могут воспользоваться даже небольшие организации, которые вывозят своих сотрудников на корпоративные мероприятия, например, на базы отдыха. Эти издержки составляют гораздо меньше 50 тысяч рублей, поэтому за летнее время можно выехать всем вместе на природу не один раз.

Для компаний, может быть, идея неплохая, но какое отношение имеют корпоративные выезды к отдыху и оздоровлению сотрудников?

Майя Ломидзе уверена, что не стоит искать в новом законе негативный смысл. Ведь за последние годы доходы у населения не увеличиваются, вместе с тем есть желание отдохнуть, в том числе не выезжая за пределы страны. Эта поправка даст многим такую возможность. По крайней мере появится неплохой выбор: ехать с семьей в Турцию или в Крым.

Компания "может себе позволить"

Никто никому не должен. Новый закон не обязывает работодателя покупать турпутевки для своих сотрудников, он лишь стимулирует его это делать. Под действие закона подпадают все компании независимо от формы собственности, пояснил "РГ" руководитель налоговой практики юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Сергей Колесников.

- Согласно закону у работодателя появилось право, которого ранее не было, учитывать в составе расходов по налогу на прибыль фактически понесенные на работника и членов его семьи затраты на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха на территории РФ в сумме не более 50 тысяч рублей за налоговый период (1 год) на каждого, - прокомментировал "РГ-Неделе" юрист. - В связи с этим работодатель теперь "может себе позволить" оплатить турпутевку любому своему работнику, так как данные расходы уменьшат налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций, что приведет к начислению меньшей суммы налога, подлежащего уплате в бюджет. Таким образом, теперь оплачивать турпутевки работникам стало выгодно, так как раньше эти расходы никак не учитывались и могли быть только за счет чистой прибыли предприятия.

Закон установил "верхний потолок" совокупного размера данных расходов. Так, общий размер затрат предприятия на оплату турпутевок в совокупности с затратами предприятия на медицинские услуги для работников не может превышать 6 процентов от суммы расходов предприятия на оплату труда.

Установление такого лимита, по мнению Сергея Колесникова, приведет на практике к тому, что предприятиям придется заранее рассчитывать фонд (в размере 6 процентов), который они будут тратить на турпутевки своих сотрудников. И крупным предприятиям с солидным фондом оплаты труда это может быть интересно. Ведь Фонд оплаты труда (ФОТ) - это не только зарплаты, но и все стимулирующие и компенсационные выплаты.

Малый и средний бизнес вряд ли горит желанием отправить своего сотрудника оздоровиться за казенный счет. Светлана Абдулазизова пояснила на примере: средняя зарплата в регионе - 32 тысячи рублей. Организация с миллионным фондом оплаты труда это лишь 30 человек, из них компания сможет оплатить путевку только одному своему сотруднику. "Поэтому эти ограничения в 6 процентов от фонда оплаты труда серьезно будут сдерживать желание небольших компаний воспользоваться новой преференцией", - уверена эксперт.

Курсовка или дорога?

Согласно закону в услуги, которые могут быть компенсированы организацией в пределах 50 тысяч рублей, входит не только турпутевка, но и дорога, проживание в гостинице и даже экскурсионные услуги. Что-нибудь одно. Что выбрать? По мнению главы АТОР Майи Ломидзе, при внутрироссийском туризме для людей было бы вполне комфортно, если бы работодатели оплатили им дорогу, а они сами - обслуживание и проживание.

Услуги по перевозке едва ли не самая весомая доля в общем объеме расходов, даже если нужно доехать до соседней области. Коллега из Новосибирска рассказывала, что ей для отдыха в Алтайском крае необходимо сначала прилететь Москву, только перелет Новосибирск - Москва - Алтай будет стоить около 70 тысяч рублей.

- В Алтайском крае самая большая проблема - это стоимость авиабилетов. С ней сталкиваются и в других регионах, - уверена Наталья Гордеева. - Необходимы меры экономического стимулирования, раннее бронирование билетов, например.

Как отметил генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, необязательно ставить вопрос о полной компенсации транспортных расходов. "На мой взгляд, работникам любого предприятия будет приятно, если им частично компенсируют, например, перелет из Новосибирска в Москву. Я уверен, что люди чаще бы отдыхали внутри России, если бы они знали, что, допустим, 10 тысяч от стоимости перелета им оплатит предприятие. Я предлагаю гибче подходить к реализации этой налоговой льготы".

Еще четыре года назад было принято решение о субсидировании авиаперелетов, но тем не менее авиакомпании повышают цены в самый горячий туристический сезон, и система госсубсидий не срабатывает.

- Программа субсидирования авиаперевозок распространяется лишь на определенную часть мест на каждом маршруте, - отмечает Майя Ломидзе. - На ряде регулярных рейсов дешевых билетов может быть не более 30 процентов, и на популярных направлениях они расходятся, как горячие пирожки, за несколько часов. Кроме того, Татарстан, Нижний Новгород и Сахалин приняли решение из своих бюджетов субсидировать авиабилеты для граждан своих регионов.

Новые возможности для внутреннего туризма открываются в майском Указе президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года", где сделана ставка на децентрализацию транспорта. Речь идет о необходимости расширения сети межрегиональных регулярных пассажирских авиамаршрутов, минуя Москву. "Я полагаю, что туристический поток в Алтайский край резко вырастет, если в Горно-Алтайск из Новосибирска можно будет быстро долететь напрямую, а не через Москву за 70-80 тысяч рублей", - уверена Майя Ломидзе.

Ключевой вопрос

Кто будет платить налог с казенной путевки

Будет ли удерживаться НДФЛ с работника, отдохнувшего на средства работодателя?

Сергей Колесников, налоговый юрист

- В законе об этом ничего не говорится. При этом отметим, что изменения в ст. 217 НК РФ, в которой перечисляются все доходы физического лица, не подлежащие обложению НДФЛ, законом не вносились.

Эти доходы можно отнести к категории доходов, полученных в натуральной форме, с которых подлежат удержанию суммы НДФЛ. Поэтому не исключаю, что налоговые органы будут требовать от работодателей удерживать НДФЛ со всех сумм, потраченных на путевки, или с части, превышающей 50 тысяч рублей на каждого.

Комментарии работодателей

Владимир Литвинов, генеральный директор Sky Group (Новосибирск)

- Мы в качестве поощрения регулярно отправляем своих сотрудников на отдых в Таиланд и Китай. Для нашей компании массово оформлять путевки сотрудникам с 1 января следующего года не очень выгодно. Вероятнее всего, будем предлагать своим сотрудникам поправить здоровье на Алтае.

Николай Шедловский, заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности группы компаний "ФОРЭС" (Екатеринбург)

- Промышленный сектор, который я представляю, заинтересован в новых поправках в Налоговый кодекс. Но это не обязанность, а право работодателя. На мой взгляд, новая норма должна быть обязательно включена в трудовой договор с сотрудником и в коллективный договор. Без этого сложно будет реализовать тот продукт, который законодатель нам предлагает.

Желающих отдохнуть на отечественных курортах меньше не становится. Фото: Владимир Аносов

Черное море и белые ночи

Где летом планируют отдыхать россияне

Российские туристы консервативны, летом большинство из них выбирает пляжный туризм, сообщил о предварительных итогах сезонного бронирования глава туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. В лидерах - Краснодарский край, туда поедут этим летом отдыхать около 15 миллионов человек. На втором месте - Крым, где планируют провести отпуск 5-5,5 миллиона человек. Ожидается, что открытие автомобильного движения по Крымскому мосту подстегнет интерес среди желающих добраться до полуострова своим ходом и, по предварительным прогнозам, даст 10-процентную туристическую прибавку.

В лидерах экскурсионного туризма традиционно Санкт-Петербург, который в этом году предположительно примет почти 4 миллиона россиян. На втором месте города Золотого кольца, куда, как правило, ежегодно приезжает 3-3,5 миллиона туристов со всей страны.

За Камчатку - вернется

Туркомпании поборются за каждого туриста, купившего региональный тур

Утверждена концепция федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма до 2025 года. Впервые ФЦП предусматривает субсидирование туроператоров. Ее принятия, уверены в АТОР, добился вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

Был утвержден инерционный вариант развития отрасли. Он предполагает финансирование из различных источников. Планируется направлять субсидии на уплату части затрат в рамках договора о реализации турпродукта в сфере внутреннего и въездного туризма напрямую туроператорам, организующим поездки в регионы. В этом году, по оценкам экспертов АТОР, объем субсидий составит 320 миллионов рублей. В пилотный проект вошли следующие регионы: Алтайский край, Республика Алтай, Бурятия, Вологодская, Иркутская, Сахалинская области, Карелия, Камчатский и Приморский края, а также Краснодарский край (без Сочи). Для туров по этим регионам субсидии будут в течение всего года. А для поездок в Сочи только в случае продаж в низкий сезон.

Причем для каждого региона постановлением правительства будет определено минимальное количество туристов, которые должны приобрести турпакет туда. Если туроператор потом документально подтвердит, что отправил требуемое количество людей в регион из списка, может рассчитывать на возмещение от 1,5 до 5 тысяч рублей за каждого туриста. Цифры варьируются в зависимости от региона. Максимальное возмещение своих расходов туроператор получит, если отправит группу на Камчатку.

- Впервые федеральная программа развития туризма предполагает бюджетную поддержку внутреннего туризма и поддержку туроператоров, - прокомментировала Майя Ломидзе. - Надеюсь, что в 2019 году, когда программа будет окончательно сформирована, мы подойдем к близким к мировому опыту способам поддержки внутреннего туризма. Логично предположить, что это будет делать не только федеральный бюджет, но и регионы.