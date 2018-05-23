В Париже прошли дни, посвященные русскому казачеству

Казаки снова в Париже. Правда, не в конном строю, как это было двести с лишним лет тому назад, когда, разгромив наполеоновские войска, они вошли в город на Сене и подарили ему не только слово "бистро", ставшее названием закусочных и ресторанов, но и оставили добрую память о себе как о людях вежливых и обходительных, особенно с парижанками.

Сейчас же здесь прошли международные дни казачества, организованные Синодальным комитетом Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством, Российским государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ) и рядом других при поддержке Совета при президенте РФ по делам казачества, Комитета Госдумы по международным делам и МИД России. Гостеприимной площадкой для всех мероприятий стал Российский духовно-культурный православный центр на набережной Бранли, что в двух шагах от Эйфелевой башни и самого красивого парижского моста, носящего имя российского императора Александра III.

Для участия в форуме были приглашены священнослужители, потомки казаков и представители казачьих обществ и ассоциаций из Франции, Чехии, США, Сербии и ряда других стран. Российскую делегацию возглавлял митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, он же руководитель Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством.

В рамках нынешних дней была открыта историко-документальная выставка "Революционные события 1917 года и судьбы русского казачества". На ней представлены редкие документы, фотографии и плакаты, рассказывающие о политической истории казачества в годы революции 1917 года и последовавшей за ней Гражданской войны. На состоявшейся затем международной научно-практической конференции разговор шел о драматических событиях столетней давности, которые стали переломным периодом в российской истории.

Историк, постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д Анкосс поведала об огромном интересе во Франции к России, ее истории, в частности, к казачеству. По ее словам, оно было "уникальной структурой, ибо являлось свободным обществом и символом будущей свободной России", к чему в историческом плане стремилась вся страна.

Во Франции есть огромный интерес к России, ее истории, в частности, к казачеству

В тот же день казаки побывали у памятника солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, чтобы почтить память соотечественников, погибших за свободу Франции в годы Первой мировой войны. А накануне в посольстве РФ во Франции на бульваре Ланн с огромным успехом выступил знаменитый Кубанский казачий хор под управлением Виктора Захарченко. Артистам аплодировали стоя, и в зале то и дело раздавалось: "Браво!", "Любо!".