В работе Instagram произошел массовый сбой

Пользователи Instagram в среду почувствовали перебои в работе социальной сети. Проблемы возникли у жителей России, а также у пользователей в Великобритании, Норвегии и Швеции. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий популярные интернет-ресурсы.

По данным сервиса, около половины пользователей Instagram (46 процентов) испытывают трудности с загрузкой новостей в аккаунтах, еще 29 процентов отметили сбои в работе сайта сервиса, 23 процента не могут войти в свои аккаунты.

В России эпицентр перебоев в работе социальной сети пришелся на Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа, также проблемы у пользователей Instagram есть на Урале и Дальнем Востоке.