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23.05.2018 21:58
Рубрика: Экономика

Немецкое качество попало в фокус

В России стартовал проект, посвященный успехам наших партнеров
Текст: Михаил Нестеров
Российская газета - Спецвыпуск №7573 (110)
Позавчера, 22 мая, буквально за три недели до начала чемпионата мира по футболу в России, Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) запустила проект "Мастера России: сделано по-немецки".
Крупнейший немецкий автопроизводитель Volkswagen открыл завод по производству легковых автомобилей в технопарке "Грабцево" (Калуга) более десяти лет назад. Здесь же располагается производство бензиновых двигателей 1,6 MPI серии EA211. Сейчас на заводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и ŠKODA Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тысяч авто в год. Миллионный VW вышел с конвейера завода в феврале 2016-го. 200-тысячный двигатель - в октябре 2017-го. Фото: Ханс-Юрген Буркард Крупнейший немецкий автопроизводитель Volkswagen открыл завод по производству легковых автомобилей в технопарке "Грабцево" (Калуга) более десяти лет назад. Здесь же располагается производство бензиновых двигателей 1,6 MPI серии EA211. Сейчас на заводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и ŠKODA Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тысяч авто в год. Миллионный VW вышел с конвейера завода в феврале 2016-го. 200-тысячный двигатель - в октябре 2017-го. Фото: Ханс-Юрген Буркард
Крупнейший немецкий автопроизводитель Volkswagen открыл завод по производству легковых автомобилей в технопарке "Грабцево" (Калуга) более десяти лет назад. Здесь же располагается производство бензиновых двигателей 1,6 MPI серии EA211. Сейчас на заводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и ŠKODA Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тысяч авто в год. Миллионный VW вышел с конвейера завода в феврале 2016-го. 200-тысячный двигатель - в октябре 2017-го. Фото: Ханс-Юрген Буркард

В проекте "Мастера России" три составляющие. Это подарочная книга-фотоальбом, современный интернет-сайт и фотовыставка, которая состоится в Москве.

Концепцию альбома разработал известный издатель и дизайнер Лойс Ламмерхубер. Над фотографиями работали Ханс-Юрген Буркард и его российский коллега Евгений Кондаков. Сайт продемонстрирует лучшие работы фотографов, а также расскажет истории более чем 40 немецких компаний в России - от концернов с мировым именем до пока неизвестных в широких кругах стартапов. Фотовыставка пройдет на Чистопрудном бульваре и Старом Арбате и продлится до 5 июня.

Задача проекта - показать прочные деловые связи России и Германии, вовлеченность в экономическую жизнь России немецкого бизнеса, являющегося лидером по инвестициям в российскую экономику.

ООО "Феникс Контакт РУС" - мировой лидер по производству весьма небольших, но очень важных электротехнических изделий. В России они применяются везде, где газ течет по трубопроводу. Фото: Ханс-Юрген Буркард

"Сравнить достижения немецких предприятий, являющихся чемпионами по локализации в России, можно с успехами сборной Германии, которая приедет на ЧМ-2018 отстаивать звание чемпиона мира по футболу", - говорит председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, - Этим проектом мы хотим показать Россию - страну, где немецкий бизнес чувствует себя как дома, - с современной и привлекательной стороны".

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Локализация производства в России стала трендом для немцев

Сейчас в России работают почти пять тысяч компаний с немецким участием, которые представляют самое крупное иностранное деловое сообщество в России, а суммарный объем германских инвестиций в российскую экономику в 2017 году составил 1,6 миллиарда евро (рекордный показатель с 2010 года). Кроме того, Германия является одним из ключевых торговых партнеров России: в 2017 году взаимный торговый оборот составил 44,2 миллиарда евро.

А 23 мая в рамках проекта "Мастера России" по российским городам, принимающим чемпионат мира по футболу, стартовал автопробег, организованный ВТП при поддержке Volkswagen Group Rus. Общая протяженность маршрута превышает пять тысяч километров. В пробеге участвуют три экипажа на автомобилях Volkswagen Tiguan, маркированных логотипами Russland-Meister.

"Кюне + Нагель" - одна из крупнейших международных логистических компаний. Основана в 1890 году в Бремене. Специализируется на морских, автомобильных и авиаперевозках, складской и проектной логистике. Фото: "Кюне + Нагель"

"Мы сознательно выбрали модель Tiguan для поддержки этого проекта: она производится на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге в режиме полного цикла, и это был первый автомобиль концерна, который мы начали производить локально. Наши первоначальные инвестиции в российскую автомобильную промышленность были направлены на запуск производства именно этой модели, и мы подтвердили наши обязательства, продолжив инвестировать в ее обновление в кризисное время. Tiguan полностью заслуживает отметки Made in Russia, - прокомментировал генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.

Экипажи сопровождают немецкие журналисты Боян Крстулович, Франк Эббеке и фотограф Ханс-Юрген Буркард, сотрудничающий с международными изданиями Stern и GEO.

Журналисты будут вести дневник на сайте и в соцсетях проекта.

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