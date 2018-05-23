В проекте "Мастера России" три составляющие. Это подарочная книга-фотоальбом, современный интернет-сайт и фотовыставка, которая состоится в Москве.
Концепцию альбома разработал известный издатель и дизайнер Лойс Ламмерхубер. Над фотографиями работали Ханс-Юрген Буркард и его российский коллега Евгений Кондаков. Сайт продемонстрирует лучшие работы фотографов, а также расскажет истории более чем 40 немецких компаний в России - от концернов с мировым именем до пока неизвестных в широких кругах стартапов. Фотовыставка пройдет на Чистопрудном бульваре и Старом Арбате и продлится до 5 июня.
Задача проекта - показать прочные деловые связи России и Германии, вовлеченность в экономическую жизнь России немецкого бизнеса, являющегося лидером по инвестициям в российскую экономику.
"Сравнить достижения немецких предприятий, являющихся чемпионами по локализации в России, можно с успехами сборной Германии, которая приедет на ЧМ-2018 отстаивать звание чемпиона мира по футболу", - говорит председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, - Этим проектом мы хотим показать Россию - страну, где немецкий бизнес чувствует себя как дома, - с современной и привлекательной стороны".
Сейчас в России работают почти пять тысяч компаний с немецким участием, которые представляют самое крупное иностранное деловое сообщество в России, а суммарный объем германских инвестиций в российскую экономику в 2017 году составил 1,6 миллиарда евро (рекордный показатель с 2010 года). Кроме того, Германия является одним из ключевых торговых партнеров России: в 2017 году взаимный торговый оборот составил 44,2 миллиарда евро.
А 23 мая в рамках проекта "Мастера России" по российским городам, принимающим чемпионат мира по футболу, стартовал автопробег, организованный ВТП при поддержке Volkswagen Group Rus. Общая протяженность маршрута превышает пять тысяч километров. В пробеге участвуют три экипажа на автомобилях Volkswagen Tiguan, маркированных логотипами Russland-Meister.
"Мы сознательно выбрали модель Tiguan для поддержки этого проекта: она производится на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге в режиме полного цикла, и это был первый автомобиль концерна, который мы начали производить локально. Наши первоначальные инвестиции в российскую автомобильную промышленность были направлены на запуск производства именно этой модели, и мы подтвердили наши обязательства, продолжив инвестировать в ее обновление в кризисное время. Tiguan полностью заслуживает отметки Made in Russia, - прокомментировал генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.
Экипажи сопровождают немецкие журналисты Боян Крстулович, Франк Эббеке и фотограф Ханс-Юрген Буркард, сотрудничающий с международными изданиями Stern и GEO.
Журналисты будут вести дневник на сайте и в соцсетях проекта.