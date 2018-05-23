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В Россию пришел необычный китайский смартфон за 8800 рублей

23.05.2018,  
17:43
Текст: Антон Благовещенский
Фото: Пресс-служба Huawei Фото: Пресс-служба Huawei
Фото: Пресс-служба Huawei

Компания Huawei объявила о скором старте продаж в России смартфона Y6 Prime. Одной из его особенностей стала возможность объединения до восьми устройств в единую аудиосистему с объемным звучанием, говорится в сообщении производителя.

Кроме того, смартфон поддерживает функцию караоке - она активируется при подключении смартфону наушников и запуске приложения для караоке или живых трансляций.

Смартфон оснащен 5,7-дюймовым экраном с разрешением HD+ (1440x720 пикселей), 2,5D-стеклом и соотношением сторон 16:9. Разрешение фронтальной камеры составляет восемь мегапикселей, основной - 13 мегапикселей. Фронтальная камера оснащена вспышкой с коррекцией тона, чтобы селфи выходили более натуралистичными.

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Емкость встроенного аккумулятора составляет 3000 мАч, поддерживается работа с двумя SIM-картами формата NanoSIM. Смартфон оснащен модулем NFC для бесконтактных платежей, сканером отпечатка пальца и системой распознавания лица. Объем постоянной памяти составляет 16/32 гигабайта.

Рекомендованная стоимость аппарата в России составит 8790 рублей. За эту сумму российские покупатели могут приобрести одну из нескольких десятков моделей смартфонов Xiaomi Redmi, Samsung серии J или Nokia 2 с аккумулятором на 4100 мАч.

Смартфон Y6 Prime Фото: HUAWEI
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Фото: YouTube.Com
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