В Россию пришел необычный китайский смартфон за 8800 рублей

Компания Huawei объявила о скором старте продаж в России смартфона Y6 Prime. Одной из его особенностей стала возможность объединения до восьми устройств в единую аудиосистему с объемным звучанием, говорится в сообщении производителя.

Кроме того, смартфон поддерживает функцию караоке - она активируется при подключении смартфону наушников и запуске приложения для караоке или живых трансляций.

Смартфон оснащен 5,7-дюймовым экраном с разрешением HD+ (1440x720 пикселей), 2,5D-стеклом и соотношением сторон 16:9. Разрешение фронтальной камеры составляет восемь мегапикселей, основной - 13 мегапикселей. Фронтальная камера оснащена вспышкой с коррекцией тона, чтобы селфи выходили более натуралистичными.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3000 мАч, поддерживается работа с двумя SIM-картами формата NanoSIM. Смартфон оснащен модулем NFC для бесконтактных платежей, сканером отпечатка пальца и системой распознавания лица. Объем постоянной памяти составляет 16/32 гигабайта.

Рекомендованная стоимость аппарата в России составит 8790 рублей. За эту сумму российские покупатели могут приобрести одну из нескольких десятков моделей смартфонов Xiaomi Redmi, Samsung серии J или Nokia 2 с аккумулятором на 4100 мАч.