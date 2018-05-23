Сотрудники управления наркополиции по Сибирскому федеральному округу накрыли крупный канал распространения синтетических препаратов на Таймыре.

С поличным задержаны двое подозреваемых, один из которых сахалинец. Об этом сообщила пресс-служба федеральной полиции.

- Досматривая багаж 21-летнего жителя Кемеровской области, прибывшего авиарейсом из Новосибирска, оперативники обнаружили четыре водяных фильтра, а в них - свыше 1,5 килограмма синтетических наркотиков.

На этом же рейсе был задержан второй подозреваемый, 26-летний житель Сахалинской области.

В его чемодане полицейские обнаружили партию синтетики, запаянной в банку из-под детского питания. Только сахалинец вез на Таймыр наркотиков примерно на 2,5 миллиона рублей. Ориентировочно на "черном рынке" полуострова стоимость этого зелья составляет около шести тысяч рублей за грамм. Подозреваемые арестованы, заявили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено по тяжелой статье УК "Незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере".

Наказание по ней: до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Наркополицейские же столичного региона ликвидировали очередную нарколабораторию. Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковной полиции Татьяна Петрова.

- Оперативники из Коломенского городского округа возле одного из домов по улице Комсомольская задержали двух местных жителей в возрасте 25 и 28 лет, подозреваемых в незаконном производстве и сбыте психотропных веществ. В ходе обыска дома у одного из задержанных полицейские обнаружили сверток с амфетамином, - рассказала Петрова.

По ее словам, на чердаке дома были найдены емкости с прекурсорами, лабораторная посуда с остатками амфетамина, ртуть, противогазы и около 5 литров химреактивов.

Установлено, что ежемесячно подозреваемые гнали до 300 граммов амфетамина.

Подозреваемые арестованы. Уголовное дело возбуждено по статье УК "Покушение на незаконное производство наркотиков".

По ней дуэту наркодельцов может грозить до 20 лет тюрьмы.