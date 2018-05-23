Сливочное масло проверили на кишечную палочку

Каждое четвертое продаваемое в России сливочное масло не соответствует параметрам качества. При этом 13,56 процента содержат в себе немолочные жир, выявило Роскачество в ходе исследования рынка сливочного масла.

Исследование охватило около 70 процентов рынка, при этом проверялось масло по 23 различным критериям, среди которых, например, наличие кишечной палочки, плесени и дрожжей, антибиотиков, жиров растительного происхождения, последние, кстати, были найдены в 10 образцах продукции.

Всего было изучено 82 бренда сливочного масла, из которых 53 бренда соответствуют всем необходимым показателям. При этом 19 из них можно назвать брендами повышенного качества, констатируют авторы исследования.

Полный текст исследования доступен на сайте Роскачества.

