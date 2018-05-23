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23.05.2018 09:10
Рубрика: Экономика

Сливочное масло проверили на кишечную палочку

Текст: Тарас Фомченков

Каждое четвертое продаваемое в России сливочное масло не соответствует параметрам качества. При этом 13,56 процента содержат в себе немолочные жир, выявило Роскачество в ходе исследования рынка сливочного масла.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Исследование охватило около 70 процентов рынка, при этом проверялось масло по 23 различным критериям, среди которых, например, наличие кишечной палочки, плесени и дрожжей, антибиотиков, жиров растительного происхождения, последние, кстати, были найдены в 10 образцах продукции.

Всего было изучено 82 бренда сливочного масла, из которых 53 бренда соответствуют всем необходимым показателям. При этом 19 из них можно назвать брендами повышенного качества, констатируют авторы исследования. 

Полный текст исследования доступен на сайте Роскачества.
 

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