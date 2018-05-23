В Совфеде предложили отложить изменения по долевому строительству

Поправки в требования к застройщикам по долевому строительству подготовил Совет Федерации, среди них и вопрос о сроке вступления в силу изменений, предусмотренных с 1 июля 2018 года, сообщил первый заместитель председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике , местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий по итогам "круглого стола" на тему "Актуальные вопросы развития строительной отрасли в Российской Федерации".

"Один из главных вопросов, который обсуждался на "круглом столе" - это внесение изменений в закон, который должен исключить появление обманутых дольщиков", - отметил Аркадий Чернецкий.

Те ограничения, которые накладываются на застройщика, для того, чтобы не было обманутых дольщиков могут привести к банкротству малых и средних предприятий, сказал он.

Речь идет об изменениях, которые вступят в силу с 1 июля 2018 года. Они устанавливают ряд жёстких требований к застройщикам, привлекающим средства дольщиков: правило "один проект - один застройщик", наличие 10 процентов собственных средств от бюджета проекта у строительной компании, которые она имеет право тратить только на возведение объекта, а не на нужды организации.

"Меры, которые предлагается принять включают активизацию банков, снятие определенных ограничений, уточнение срока, с которого нужно будет вводить те ограничения, которые на сегодняшний день прописаны", - отметил Аркадий Чернецкий.