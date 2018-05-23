В США выступили против поставок оружия Саудовской Аравии

Правозащитники и эксперты в области торговли оружием в США осудили поставку оружия Саудовской Аравии Соединенными Штатами. По мнению участников конференции, посвященной данной проблеме, коалиция во главе с Эр-Риядом допускает массовую гибель мирных граждан в Йемене.

Между тем представитель американского госдепа заявил, что саудовской коалиции "очень сложно" действовать точно, передает РИА Новости.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт с участием повстанцов-хуситов и властей страны, которые поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. С марта 2015 года в Йемене погибли 6,385 тысячи мирных жителей.

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию в 2017 году обещал Эр-Рияду многомиллиардные поставки нового оружия.