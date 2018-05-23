Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предлагает повысить роль кассационных инстанций, проверяющих уже вступившие в законную силу решения.

Заявление прозвучало на пленарном заседании Совета судей, которое сейчас проходит в Москве. В течение нескольких дней представители судейского сообщества обсуждают ключевые темы, в том числе предлагаемую судебную реформу.

Законопроект, который рассматривается в Госдуме, предусматривает создание отдельных апелляционных и кассационных судов. Разные инстанции будут разведены географически, и это, по замыслу Верховного суда, повысит гарантии независимости и объективности.

Как полагает Вячеслав Лебедев, реформа не должна ограничиваться простой сменой мест, кассационные инстанции должны изменить принцип работы. Сегодня они работают выборочно, принимая далеко не все жалобы. Как сказал Вячеслав Лебедев, кассация должна стать сплошной. Проще говоря: если человек пожаловался, его дело в третьей инстанции обязательно рассмотрят. И никто не скажет, мол, вопрос слишком мелкий для столь высокой инстанции, нижестоящие суды уже во всем разобрались.

Практикующие юристы знают: сегодня надо найти веские доводы и знать немало тонкостей, чтобы заставить кассацию обратить внимание на свое дело.

По данным Судебного департамента при Верховного суде России, за год в суды поступило 287 тысяч жалоб по гражданским делам. Из них было передано на рассмотрение кассационных инстанций 7,2 тысячи дел. То есть через сито прошло где-то 2,5 процента жалоб.

Что же касается уголовных дел, то в кассационном порядке за год было рассмотрено 12 тысяч жалоб на приговоры и решения. Поступило же более 210 тысяч жалоб. Дело не в том, что у судей в кассационной инстанции пропадает желание работать. Просто сегодня такова система.

Как поясняют специалисты, сегодня существуют две модели кассационного правосудия.

Первая - это так называемая "полная кассация", в рамках которой суд кассационной инстанции рассматривает по существу в судебном заседании все поступающие жалобы. Вторая - так называемая "выборочная кассация", в рамках которой кассационные жалобы проходят своего рода "предварительный отбор".

По модели "полной кассации" сегодня функционируют арбитражные суды округов, рассматривающие в судебном заседании все поступившие жалобы. А по модели "выборочной кассации" - президиумы судов областного звена общей юрисдикции, рассматривающие лишь те жалобы, которые переданы судьями для рассмотрения по существу.

Сегодня кассационные жалобы проходят через сито и лишь 2,5 процента попадают на рассмотрение

По словам экспертов, подобная ситуация привела к тому, что подача кассационной жалобы в президиум суда областного уровня нередко рассматривается как формальность, необходимая для последующей подачи кассационной жалобы дальше в Верховный суд России. Кассация как бы делится на два этапа - "первую" (в региональном суде) и "вторую", в Верховном суде России.

- Мы считаем, что "первая кассация" в судах общей юрисдикции должна стать реальным и эффективным механизмом правовой защиты, - сказал Вячеслав Лебедев. - Она должна рассматриваться как самодостаточная судебная инстанция, эффективно устраняющая нарушения закона. Наше предложение состоит в том, чтобы новые кассационные суды общей юрисдикции рассматривали кассационные жалобы не по модели "выборочной кассации", а по модели "полной кассации", при которой каждая кассационная жалоба рассматривается коллегией из трех судей в судебном заседании с приглашением сторон.

Всего планируется создать пять апелляционных и девять кассационных судов, образованных по окружному принципу.

Как пояснял в свое время Вячеслав Лебедев, новые суды будут иметь межрегиональный характер, что сделает их полностью независимыми от органов власти субъектов Российской Федерации.

В целом в стране будет создана полноценная четырехступенчатая судебная система как арбитражных судов, так и судов общей юрисдикции, включающая суды первой инстанции, апелляционные, кассационные и надзорные суды. При этом кассационные начнут рассматривать абсолютно все жалобы.

"С моей точки зрения, это очень хорошее предложение, - полагает адвокат Виктория Данильченко. - Сплошная кассация поможет гражданам лучше объяснить и донести свою позицию, которая на сегодняшний момент чаще всего не может быть услышана судом ввиду особенности работы кассационной инстанции. В настоящее время кассация работает следующим образом: после получения апелляционного определения вам предоставляется шесть месяцев на обращение в суд кассационной инстанции, который состоит из президиума регионального суда и двух инстанций Верховного суда. При этом стоит учитывать, что сами судьи лично не принимают участия в рассмотрении кассационных обращений".

По ее словам, сначала все полученные жалобы изучает судья-консультант, который принимает решение, передавать дальше жалобу на рассмотрение или нет.

Сегодня полученные кассационные жалобы сначала изучает судья-консультант и решает, давать ли делу ход

"Как понимаете, зачастую такое решение может зависеть от настроения, от опыта человека, который такую жалобу изучает, - говорит Виктория Данильченко. - Более того, доводы жалобы рассматриваются без истребованных материалов дела. То есть то, как вы изложили жалобу, так консультант ее и увидел. Введение сплошной кассации позволит защитить нарушенные права граждан. Это будет лучше и эффективнее с точки зрения всей судебной системы в целом".

Но останется главная особенность кассации: она, если говорить упрощенно, рассматривает исключительно правовые вопросы. Суд первой инстанции и апелляция изучают дело с двух сторон: фактической и правовой. Фактическая: что было на самом деле. Действительно этот человек убил (украл, ограбил, сделал то-то и то-то)? Вторая: дает правовую оценку всему. Кассация фактической стороной не занимается, предполагается, что так все и было. Но она изучает, точно ли соблюли суды процедуру, правильно ли оценили, точно ли применили нормы права и т.п.