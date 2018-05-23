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23.05.2018 18:30
Рубрика: Культура

Убить Билла

Две итальянки на английском языке написали о 100 самых решительных женщинах мира
Текст: Михаил Визель
Российская газета - Федеральный выпуск №7573 (110)
Элена Фавилли, Франческа Кавалло. Сказки на ночь для юных бунтарок. Пер. с англ. Т. Новиковой. - М.: Эксмо, 2018.

Книга, формально являющаяся детской, будет любопытна и взрослым, причем во многих отношениях. Кажется, нет ни одной "общепринятой конвенции", которую предприимчивые авторши (авторки?) не перевернули бы с ног на голову.

Фото: ripol.ru
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Книгу надо сначала напечатать, потом продавать? Ничего подобного: на проект собрано больше миллиона долларов на платформе kickstarter. Это рекорд краудфандинга! Книгу надо писать на родном языке? Опять-таки предрассудок: книгу надо писать на том языке, на котором легче продать. То есть, разумеется, на американском английском, а не на итальянском. А редактора наймем. Академик не равноценен дворнику? Что за стереотипы! Среди ста выдающихся женщин всех времен и народов, собранных под одной обложкой, есть и лауреат Нобелевской премии по физике, и пиратки, и политические активистки, пловчиха и булочница, и даже 10-летняя школьница, прославившаяся тем, что вообще-то она мальчик. Но чувствует себя девочкой, т. е. трансгендером. И посему отстоял(а) свое право ходить в школе в девчачий туалет. Но содержание этой книги, конечно, не сводимо к пикантным анекдотам. Под видом нарочито традиционной сказки (каждая главка начинается зачином "жила-была...") авторессы радикально переписывают мировую историю с феминистических позиций. Но если, прочитав про Йоко Оно, что "свою идею они (т. е. Оно и Леннон. - Прим. ред.) отразили в прекрасной, очень сильной песне "Дайте миру шанс", остается лишь пожать плечами: "нет, ну можно и так сказать...", то полное отсутствие упоминания в главке про Хиллари Клинтон ее мужа Билла - это, конечно, высший пилотаж феминизма. В духе самой книги можно подытожить: "Они сделали это!"

Под видом сказки радикально переписывается мировая история с феминистических позиций.

Честно говоря, смешанные чувства книжка вызывает. Не потому что радикальный феминизм, а потому что массированный американизм. Треть персонажей - американки, вплоть до совершенно незначительных. Глупо возмущаться авторицами, потому что книжка, ориентирована, разумеется, в первую очередь на американский рынок, а на весь остальной мир дистрибуируется по остаточному принципу.

Но это-то и смущает.

Кстати

Известно, что первых ученых женщин иронически называли "синими чулками", подчеркивая тем самым их небрежное отношение к своему внешнему виду и одежде. Но любопытно, что "синим чулком" впервые назвали не женщину, а мужчину, а именно: английского ботаника Бенджамина Стиллингфлита, одного из посетителей салона писательницы Элизабет Монтегю в 60-е годы XVIII века. Вместо положенных по этикету белых или черных шелковых чулок он носил синие шерстяные, за что и получил прозвище bluestocking. Потом "синими чулками" стали называть всех членов кружка, а затем и всех мужчин и женщин, предпочитавших философские беседы обычным развлечениям.

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