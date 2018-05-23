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23.05.2018 14:00
Рубрика: В мире

Захарова назвала расследование Лондона в отношении RT шоу

Текст: Александр Гацак

Россия намерена дать жесткий ответ на открытие английским медиарегулятором Ofcom трех новых расследований в отношении телеканала RT. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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"Ответ на это шоу и результат этого шоу будут жесткими", - подчеркнула Захарова. "Мы обратили внимание на заявление британского медиарегулятора Ofcom, который начал три новых расследования в отношении телеканала RT в связи с якобы нарушением кодекса вещания и условий лицензии, - заявила официальный представитель МИД РФ. - Суть претензий к контенту программ телеканала RT ведомство не потрудилось предоставить".

Как отметила Захарова, действия британской стороны по ограничению свободы российских СМИ обусловлены тем, что они "публикуют неудобные факты для Великобритании". Лондон же называет в качестве причины нарушение беспристрастности в подаче материалов.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян написала по поводу открытых расследований в своем Twitter: "разумеется, это из-за "дела Скрипалей"".

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