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23.05.2018 22:18
Рубрика: Экономика

Нефть потеснит пшеница

Зарубежные продажи несырьевых товаров вырастут в два раза к 2024 году
Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Спецвыпуск №7573 (110)
По итогам прошлого года российский несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 22 процента, до 133,7 миллиарда рублей. Рост отмечается впервые с 2013 года. Среди отраслей лидерами стали автомобиле- и авиастроение, производство железнодорожной и сельхозтехники, аграрный сектор. По экспорту пшеницы Россия вышла на первое место в мире, увеличив поставки на зарубежные рынки почти в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Российское продовольствие сегодня продается в 143 страны, причем география обширна - от Египта и Китая до Нидерландов и Ирана. К 2024 году экспорт сельхозпродукции должен достигнуть 45 миллиардов долларов, прогнозируют в минсельхозе, - это в два раза больше, чем по итогам 2017 года. Продавать за рубеж планируется не только традиционные зерно, растительное масло и рыбу, но и сахар, мясную и молочную продукцию, кондитерские изделия.

По расчетам Российского экспортного центра (РЭЦ), в целом несырьевой неэнергетический экспорт в прошлом году занял 37,4 процента в общей структуре российского экспорта. Наибольший рост в стоимостном выражении в прошлом году показали драгоценные металлы и камни (плюс 50 процентов), металлопродукция (плюс 30 процентов), промышленные товары (плюс 27 процентов), продовольствие (плюс 25 процентов), стекло, керамика, изделия из камня (плюс 23 процента). Среди товаров по объемам в тройке лидеров оказались пшеница, алюминий и его сплавы, пиломатериалы.

В ближайшие пять лет, по прогнозам ВТО, мировой экспорт будет расти на 2,5 процента в год. России же нужно двигаться в четыре раза быстрее. В Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин обозначил задачу увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году до 250 миллиардов долларов. "Это почти удвоение объема, который мы имеем сегодня. Значит, необходимо, чтобы ежегодно мы прирастали не менее чем почти на 10 процентов", - отметил на апрельском заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам премьер-министр Дмитрий Медведев. Большой потенциал роста, по его словам, в экспорте информационных технологий, туристических, медицинских, образовательных услуг.

В правительстве сообщили о продлении нулевой пошлины на экспорт пшеницы

В минпромторге видят большие возможности прироста экспорта продукции машиностроения, в частности, автопрома, авиапрома, сельхозмашиностроения. Также перспективны нефтегазовое и энергетическое машиностроение, тяжелое машиностроение. Прирост экспорта по этому блоку оценивается в 17 миллиардов долларов. Еще одно важное направление - химия, в том числе высоких переделов. Планируется увеличивать зарубежные продажи пластиков и полимеров, шин, минеральных удобрений и фармацевтики. Прирост прогнозируется на уровне 15 миллиардов долларов.

Удвоение объема экспорта потребует перенастройки экспортной политики, отметил Дмитрий Медведев, а также более интенсивного развития производств, логистической инфраструктуры, упрощения экспортных операций. По его словам, необходимо связать воедино целый комплекс административных, финансовых и технологических ресурсов. "Такая работа ведется уже сейчас, мы вводим новое конкурентное правило, - подчеркнул Медведев. - Нужно устранять и административные барьеры для бизнеса. Экспортеры нередко сталкиваются с необходимостью предоставлять одни и те же документы в различные органы, как это у нас водится, это приводит к дополнительным издержкам, к трате времени". На базе Российского экспортного центра планируется создать систему "одного окна". Через него компании единожды будут предоставлять все документы в электронном виде.

Продавать за рубеж планируется не только традиционные зерно, растительное масло и рыбу, но и сахар, мясную и молочную продукцию, кондитерские изделия

"Важный момент - перевод ряда опций в онлайн-режим, - отметила управляющий директор по внешним связям и коммуникациям РЭЦ Вера Подгузова. - Государственные институты часто ассоциируются с большим количеством бумаг и длительностью процедур. РЭЦ старается максимально облегчить процедуры для компаний. В 2017-м начал полноценно работать "Личный кабинет экспортера", это возможность получать поддержку прямо на сайте. Число зарегистрированных пользователей превысило 4,5 тысячи. Наиболее популярные онлайн-услуги - обучающие материалы и аналитика".

В 2017 году группа РЭЦ поддержала поставки на 14,4 миллиарда долларов, в том числе 13,1 миллиарда долларов - по линии ЭКСАР (страхование сделок). Количество предоставленных лимитов выросло на 15 процентов, а лимит ответственности по принятым обязательствам - на 22 процента. Группа РЭЦ поддержала 90 процентов всех экспортных поставок российской сельскохозяйственной техники (для сравнения: в 2016-м этот показатель был 73 процента) и 90 процентов всех поставок железнодорожного машиностроения (25 процентов в 2016 году). То есть, по сути, девять из десяти вагонов идут на экспорт с поддержкой РЭЦ.

Другая важная цифра - количество поддержанных экспортеров. В 2017 году РЭЦ поддержал более 7,8 тысячи экспортно ориентированных компаний. Причем востребована не только финансовая поддержка, но и образовательные услуги, поиск партнеров, исследования.

Рост цен на пшеницу тянет за собой удорожание других зерновых культур

"Для достижения показателя по объему поддержанных поставок нам выгоднее работать с крупным бизнесом, а для популяризации темы экспорта, для привлечения все большего числа некрупных компаний к экспортной деятельности мы должны заниматься информационной работой, - отметила Вера Подгузова. - Школа экспорта, которая была создана в структуре РЭЦ, как раз эти задачи и решает. Это не просто семинары или лекции для экспортеров - это модульная система, которая охватывает более 40 регионов России. В Москву на обучение приезжают региональные тренеры, которые затем на местах проводят обучение по программам и стандартам школы". Также действует дистанционное обучение, Школа экспорта сотрудничает с ведущими вузами и проводит обучение среди госслужащих, связанных с внешнеэкономической деятельностью. В 2017 году обучение прошли более 2 тысяч компаний-экспортеров.

Поскольку большинство экспортеров ведут свою деятельность в регионах, РЭЦ развивает региональную сеть представительств. Сейчас их 15 по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Также центр сотрудничает с элементами уже существующей региональной инфраструктуры - центрами поддержки экспорта, региональными торгово-промышленными палатами и другими. Развивается группа РЭЦ и за рубежом, сегодня действуют 9 представительств в Белоруссии, Таджикистане, Казахстане, Азербайджане, Вьетнаме, Узбекистане, Китае, Иране и Аргентине. В этом году часть из них будет переформатирована в торговые дома - с выставочными площадями, офисами и другими элементами.

Инфографика "РГ"

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