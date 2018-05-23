Женщина впервые возглавила прокурору штата Нью-Йорк

На должность генерального прокурора американского штата Нью-Йорк впервые назначили женщину. Барбара Андервуд стала 66-м по счету генпрокурором Нью-Йорка.

Андервуд назвала новую должность самой важной из тех, которые у нее когда-либо были, передает ТАСС. Ранее 73-летняя юрист занимала должность старшего помощника прокурора Восточного округа штата Нью-Йорк. Всего она проработала в генпрокуратуре более десять лет. Андервуд будет занимать данный пост до ноября 2018 года, когда состоятся выборы прокурора штата.

Предыдущий глава прокуратуры Нью-Йорка Эрик Шнайдерман досрочно покинул свой пост после того, как четыре женщины обвинили его в нанесении побоев и запугивании.