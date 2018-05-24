28 мая 2018 года в 17.00 в медиацентре "Российской газеты" в рамках XV юбилейного Ежегодного общего собрания Международной академии телевидения и радио пройдет международная конференция "Евразийское информационное партнерство".

В рамках конференции будут обсуждаться такие темы как: содействие межгосударственному сотрудничеству, развитие электронных СМИ в странах ЕВРАЗЭС, обмен опытом между журналистами из России и стран Союза, ответственность журналистов стран Союза в освещении межконфессиональных и межэтнических конфликтов.

Участниками конференции станут российские и иностранные журналисты из стран ЕВРАЗЭС, представители посольств, международные эксперты, представители международных и общественных организаций.

В мероприятии также примут участие:

Кузнецов Владимир Валерьевич - директор информационного центра ООН в Москве;

Лысенко Анатолий Григорьевич - генеральный директор Общественного телевидения России, Президент Международной академии телевидения и радио;

Млечин Леонид Михайлович - директор Дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России;

Глебова Ирина Игоревна - руководитель центра россиеведения ИНИОН РАН;

Жильцов Сергей Сергеевич - доктор политических наук и др.

В рамках конференции также состоится торжественное вручение награды "Академическое признание 2018", которая вручается ежегодно с 2012 года.

В этом году награда будет вручена лауреатам в сфере СМИ, науки и культуры:

Олегу Антипову, директору ЗАО "ОКНО-ТВ", Дмитрию Бертману, художественному руководителю московского музыкального театра "Геликон-Опера", Николаю Бордюже, вице-президенту МСК "БЛ ГРУПП", Дмитрию Быкову, журналисту, Алексею Волину, заместителю министра связи и массовых коммуникаций РФ, Дмитрию Волкову, руководителю отдела Технического развития ОАО "Первый канал", Марку Кривошееву, российскому ученому и профессору, Этери Левиевой, генеральному директору Фонда "Академия Российского телевидения", Марине Лошак, директору Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Сергею Никанорову, заместителю генерального директора ФГУП ТТЦ "Останкино", Михаилу Сеславинскому, руководителю Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Александру Сладкову, корреспонденту телеканала "Россия 1", Валентину Соболеву, председателю Совета директоров ООО "Страховая компания "ВСК-Линия жизни", Елене Шишкаловой, коммерческому директору "Видау системс", а также изданию "Российская газета".

Сбор и регистрация участников с 16.30.

Организатор конференции - Международная академия телевидения и радио (IATR).

Генеральный партнер по информационной безопасности - "Лаборатория Касперского".