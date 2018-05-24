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24.05.2018 21:31
Рубрика: Власть

Защита приглашает

Адвокаты проведут день бесплатной юридической помощи
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7575 (112)
Совет Федеральной палаты адвокатов России принял решение провести 1 июня Адвокатский день бесплатной юридической помощи. В этот день некоторые адвокатские коллегии откроют свои двери, чтобы помочь всем.

"Официальная информация об адвокатских образованиях, где можно будет получить бесплатную юридическую помощь, будет размещена на сайтах адвокатских палат и адвокатских образований, а также в средствах массовой информации", - сообщили в Федеральной палате адвокатов.

Фото: depositphotos.com
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Таким образом, человеку, желающему получить консультацию, надо будет зайти на сайт адвокатской палаты своего региона и узнать адреса, где ведется бесплатный прием. День необычен тем, что нет никаких ограничений, например, если бы консультации проводили только по специальным темам, например, трудовым спорам, семейному праву и т.п. Нет, 1 июня адвокатам можно будет задать абсолютно любой вопрос.

"Квалифицированная юридическая помощь будет оказана всем без исключения категориям граждан и по любой отрасли права, - подчеркивают в ФПА. - В этот день каждый гражданин сможет получить бесплатную консультацию адвоката по вопросам семейного, гражданского, уголовного, налогового, предпринимательского и любого иного права".

Кстати, по данным Федеральной палаты адвокатов, за год адвокаты на безвозмездной основе по месту работы в адвокатских образованиях и адвокатских палатах оказали бесплатную юридическую помощь 227 тысячам 835 гражданам.

Было дано почти 240 тысяч устных и письменных консультаций, составлено почти 40 тысяч документов правового характера.

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