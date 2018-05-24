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24.05.2018 07:16
Рубрика: В мире

Алина Загитова с нетерпением ждет щенка из Японии

Текст: Александр Ленин

Фигуристка Алина Загитова, завоевавшая золото на Зимних Олимпийских Играх в Пхенчхане, с нетерпением ждет подарок из Японии - щенка породы акита-ину. Об этом она сама рассказала журналистам из Страны восходящего солнца.

"Прилетай ко мне быстрее, пожалуйста, я тебя очень жду", - обратилась спортсменка к своему будущему питомцу и послала воздушный поцелуй. Алина показала на смартфоне фотографии собаки, которую символично назвала Масару (в переводе с японского "победа" - прим. "РГ"). "Такая милашка", - прокомментировала она один из снимков.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Фигуристка собирается ежедневно брать акита-ину с собой на тренировки. "Она будет гулять четыре раза в день, потому что она идет со мной на каток, уходит с катка, опять идет на каток, опять уходит с катка, - пояснила Алина и добавила. - Вот у нее четыре прогулки уже есть". По признанию Загитовой, четвероногий друг будет ее подбадривать.

Репортерам "Санкэй симбун" удалось посмотреть на трехмесячного щенка массой восемь килограммов, который, как пишет газета, отправится из токийского международного аэропорта Нарита в Москву уже 25 мая. Издание опубликовало фото Масару.

Ранее стало известно, что Алина Загитова получит акита-ину в ходе визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Глава японского правительства 25 мая посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а на следующий день примет участие в торжественной церемонии открытия перекрестных годов культуры Японии и России. Политик собирается лично присутствовать на вручении щенка фигуристке.

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