Американцы начали переброску военной техники в Восточную Европу

США в рамках операции Atlantic Resolve начали переброску войск из Бельгии в Восточную Европу. Об этом информирует РИА Новости.

Уточняется, что всего будет переброшено порядка 3,3 тысяч человек личного состава и 650 единиц военной техники. Речь, в частности, идет о танках M-1 Abrams и самоходных артиллерийских установках M-109 Paladin. Техника будет отправлена в прибалтийские страны, а также в Польшу, Румынию, Болгарию и Венгрию. Часть войск перебросят по железной дороге и автотрассам. Кроме того, будет задействован водный транспорт, который ранее для этих целей не применялся.

Переброска рассматривается американскими военными как полномасштабные учения, направленные на тренировку перемещения войск по территории Европы на случай возможного конфликта.

Позднее эта группировка войск примет участие в учениях Sabre Strike. Маневры пройдут с 3 по 15 июня в Польше и Прибалтике. В них примут участие 18 тысяч военных из стран НАТО.