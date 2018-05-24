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Рубрика: Экономика

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Антимонопольное дело против "Газпрома" в Европе закрыто
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск №7575 (112)
Еврокомиссия спустя шесть лет закрыла антимонопольное дело против "Газпрома" без штрафов. Однако она обязала компанию соблюдать ряд требований (часть которых предложил сам "Газпром"), предполагающих реформу экспорта российского газа. В Прибалтике уже заявили, что не согласны с решением ЕК, сочтя его мягким.

ЕК заподозрила российскую компанию в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза в 2012 году. В апреле 2015 года она выдвинула официальное уведомление о претензиях. Их суть сводилась к тому, что "Газпром" может злоупотреблять положением на рынках Восточной и Центральной Европы, так как мог разделять газовые рынки, препятствуя реэкспорту через территорию государств, ставить преграды диверсификации поставок, а также устанавливать несправедливые цены для клиентов, используя привязку цен на газ к нефтяным котировкам.

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"Газпром" в ответе на это уведомление не признал себя виновным, но, предвидя возможные последствия (в частности вероятность оборотного штрафа), заверил, что готов убрать барьеры. Речь шла об устранении нарушения правил антимонопольного законодательства в восьми государствах - членах ЕС (Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Словакии). Факт вероятного нарушения мог позволить "Газпрому" завысить цены на газ в пяти из этих стран (Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше).

По сути, нужно было снять запрет на реэкспорт газа, разрешить проведение спотовых сделок, а также поставку российского газа в изолированные территории. ЕК этот вариант устроил, однако она решила проконсультироваться по этому вопросу с непосредственными потребителями российского газа до лета прошлого года. Существенных замечаний не поступило.

24 мая этого года было принято окончательное решение - дело против "Газпрома" закрыть, но обязать его соблюдать требования, на которые он согласился пойти ранее. Эти обязательства будут действовать в течение восьми лет, рассказала еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер. Кроме того, "Газпром" не сможет требовать с болгарского правительства компенсацию за срыв проекта "Южный поток" почти вдвое дольше - 15 лет.

"О странах, о которых мы говорим, - там "Газпром" по-прежнему является доминирующим игроком, - признала Вестагер. - Вы можете доминировать на европейском рынке, но вы не можете злоупотреблять своим доминирующим положением". Она также пояснила, что принятое ЕК решение не закрывает дело, а, наоборот, требует от "Газпрома" начать соблюдать взятые на себя обязательства. Если компания их нарушит, ЕК будет вправе наложить штраф в размере до десяти процентов от ее глобального оборота, при этом доказывать факт нарушения в суде комиссии не придется.

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Литва, чью государственную железнодорожную компанию ранее оштрафовали на 28 миллионов евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС, решение ЕК по делу "Газпрома" не устроило. Там заявили, что будут искать другие способы получить компенсацию от российской компании. Польша также заявила о разочарованности в принятом решении.

"Мы убеждены, что принятое сегодня решение является наиболее приемлемым исходом для функционирования европейского газового рынка в целом, - заявил в свою очередь зампредседателя "Газпрома" Александр Медведев. - "Газпром" всегда соблюдал требования применимых положений конкурентного права ЕС и подтверждает свою приверженность соблюдать их в будущем".

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