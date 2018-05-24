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24.05.2018 05:30
Рубрика: Культура

Бас-гитарист Sex Pistols выступит на границе Южной и Северной Корей

Бывший участник британской группы Sex Pistols бас-гитарист Глен Мэтлок даст концерт в демилитаризованной зоне на границе Республики Корея и КНДР. Музыкальный фестиваль DMZ Peace Train пройдет с 21 по 24 июня.

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Мэтлок предложил организатором бесплатно выступить на концерте, передает ТАСС. Музыканта вдохновило на этот поступок успешное проведение 27 апреля межкорейского саммита.

Бывший участник Sex Pistols исполнит одну из наиболее известных песен группы Anarchy in the U.K., а также выступит вместе с двумя южнокорейскими коллективами.

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