Беларусь поставит в Казахстан пожарные танки ГПМ-72

В ходе проведения V Международной выставки вооружения и военно-технического имущества KADEX - 2018, проходящей в Астане достигнуто соглашение о поставках Вооруженным силам Казахстана гусеничных пожарных машины на базе танка Т-72. Об этом сообщает "Казспецэкспорт".

Белорусский "140-й ремонтный завод" разработал пожарный танк ГПМ-72, предназначенный для работ на арсеналах, складах и базах хранения боеприпасов.

Бронированная машина надежно защищает экипаж из двух человек от взрывов и разлетающихся осколков боеприпасов. Эффективное тушение пожаров обеспечивается лафетным стволом с дистанционным управлением.

Вес машины достигает 41000 кг. Емкость для воды 10000 кг. Емкость для пенообразования 1000 кг. Дальность подачи воды - 70 м. Мощность двигателя -780 л.с. Скорость -40 км/ч. Запас топлива - 700 литров.