Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать этим летом

Основатель Microsoft Билл Гейтс опубликовал в своем блоге список из пяти книг, которые, по его мнению, стоит прочитать летом.
"В этих книгах вы найдете ответы, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми и откуда пошло человечество", - написал он.
Вот список книг, которые советует Гейтс:
- "Леонардо да Винчи" Уолтера Айзексона
- "Всему есть причина, и другая ложь, которая мне нравилась" Кейт Боулер
- "Линкольн в бардо" Джорджа Сандерса
- "Большая история всего" Дэвида Кристиана
- "Фактологичность" Ганса Рослинга, Оли Рослинг и Анны Рослинг Роннлунд.
Отметим, что большинство отобранных Гейтсом книг на русский язык пока не переведены. В прошлом году издательство Corpus купило права на книгу Уолтера Айзексона: значит, выхода тома можно ждать в ближайшее время. Единственный том, который вышел у нас, это "Линкольн в бардо". В наших магазинах он появился весной этого года. В романе смешаны реальные и вымышленные факты из биографии Линкольна.