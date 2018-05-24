Билл Гейтс назвал 5 книг, которые стоит прочитать этим летом

Основатель Microsoft Билл Гейтс опубликовал в своем блоге список из пяти книг, которые, по его мнению, стоит прочитать летом.

"В этих книгах вы найдете ответы, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми и откуда пошло человечество", - написал он.

Вот список книг, которые советует Гейтс:

"Леонардо да Винчи" Уолтера Айзексона

"Всему есть причина, и другая ложь, которая мне нравилась" Кейт Боулер

"Линкольн в бардо" Джорджа Сандерса

"Большая история всего" Дэвида Кристиана

"Фактологичность" Ганса Рослинга, Оли Рослинг и Анны Рослинг Роннлунд.

Отметим, что большинство отобранных Гейтсом книг на русский язык пока не переведены. В прошлом году издательство Corpus купило права на книгу Уолтера Айзексона: значит, выхода тома можно ждать в ближайшее время. Единственный том, который вышел у нас, это "Линкольн в бардо". В наших магазинах он появился весной этого года. В романе смешаны реальные и вымышленные факты из биографии Линкольна.