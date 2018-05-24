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Рубрика: Общество

Ничего лишнего

Российская газета - Спецвыпуск №7575 (112)
Старейшая швейцарская мануфактура Blancpain выпустила модель Villeret "Большая дата, ретроградный день".
Blancpain Villeret "Большая дата, ретроградный день". Blancpain Villeret "Большая дата, ретроградный день".
Blancpain Villeret "Большая дата, ретроградный день".

Новое для Villeret усложнение - ретроградная индикация дня недели: стрелка движется по дуге и скачком возвращается к началу отсчета. Чистота профиля часов сохранена благодаря так называемым подушным корректорам: день недели устанавливается нажатием на скрытую под ушками крепления браслета кнопку. На это изобретение у Blancpain есть патент.

Blancpain.

Дата настраивается при помощи заводной головки. Новый мануфактурный калибр с двумя заводными барабанами обеспечивает запас хода 72 часа. Через прозрачную заднюю крышку виден золотой ротор. Часы диаметром 40 мм предлагаются в корпусе из красного 18-каратного золота и в корпусе из стали, на ремешке из аллигатора или на металлическом браслете.

Единственный в мире экземпляр часов Blancpain изготовлен для России
Blancpain.

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