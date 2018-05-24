Старейшая швейцарская мануфактура Blancpain выпустила модель Villeret "Большая дата, ретроградный день".

Новое для Villeret усложнение - ретроградная индикация дня недели: стрелка движется по дуге и скачком возвращается к началу отсчета. Чистота профиля часов сохранена благодаря так называемым подушным корректорам: день недели устанавливается нажатием на скрытую под ушками крепления браслета кнопку. На это изобретение у Blancpain есть патент.

Blancpain.

Дата настраивается при помощи заводной головки. Новый мануфактурный калибр с двумя заводными барабанами обеспечивает запас хода 72 часа. Через прозрачную заднюю крышку виден золотой ротор. Часы диаметром 40 мм предлагаются в корпусе из красного 18-каратного золота и в корпусе из стали, на ремешке из аллигатора или на металлическом браслете.