Британская полиция задержала подозреваемого в подготовке теракта

Британская полиция арестовала в английском графстве Хартфордшир 19-летнего молодого человека по подозрению в подготовке теракта. Как пишет The Times, он был задержан накануне вечером в городе Бишопс-Стортфорд и в настоящее время находится в одном из полицейских участков на юге Лондона.

Как проинформировали в Скотленд-Ярде, эта операция была связана с арестом ранее еще двух подозреваемых в причастности к подготовке терактов: 18-летнего молодого человека (в прошлую пятницу) и 20-летней девушки (в среду утром).

В настоящее время в Бишопс-Стортфорд проходят обыски.

Британские СМИ отмечают, что арест был произведен на следующий день после годовщины взрыва на «Манчестер-Арене» (22 мая 2017 года, тогда погибли 22 человека, более 120 получили ранения). Спецслужбы Соединенного Королевства считают серьезным нынешний уровень угрозы теракта.