Конечно, бриллианты в женских часах нужны.

Даже, можно сказать, почти обязательны.

Но все же мы хотим рассказать о том, чем еще, помимо драгоценный камней, интересны новые модели, представленные на главных ювелирно-часовых выставках этого года - SIHH в Женеве и Baselworld в Базеле. Часы, которые мы выбрали, завораживают своей магией - впрочем, кажущемуся волшебству всегда есть объяснение, техническое или дизайнерское. Остается только восхититься.

Ювелирные часы делятся на две категории: модели-украшения с выдающимся браслетом и модели с классической механикой внутри.

Кроме драгоценных материалов и тонкой работы, сегодня зрителям предлагаются изящные фокусы: анимация, оригинальная конструкция или "замирающее" время.