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24.05.2018 23:37
Рубрика: Спорт

ВЭФ без сюрприза

ЦСКА с победы начал плей-офф Единой лиги
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск №7575 (112)
Московские армейцы с победы стартовали в плей-офф баскетбольной Единой лиги. В первом матче серии с рижским ВЭФом ЦСКА в гостях одержал убедительную победу - 112:83.

Подопечным Димитриса Итудиса было отведено всего четыре дня, чтобы переключиться с фиаско в "Финале четырех" Евролиги на внутренние дела. Один из немногих шансов латвийской команды зацепиться хоть за что-то в том и заключался, что армейцы могли еще не отойти от провала в Белграде. А чисто игровые аргументы у ВЭФа весьма скромные. В "регулярке" обе очные встречи команд завершились в пользу ЦСКА, причем с разгромным счетом - 94:69 и 102:83.

Фото: AP
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По регламенту первый матч серии должен был состояться в Москве, после чего команды переехали бы в Ригу. Однако из-за недоступности арены в латвийской столице на нужные даты, противостояние началось в Лиепае. Приезд сюда Единой лиги вызвал ажиотаж: трибуны местной 2,5-тысячной арены заполнились до отказа.Но даже при горячей поддержке болельщиков ВЭФ не смог долго поддерживать темп соперника и уже со второй 10-минутки стал отставать. К большому перерыву гости вели 57:45, а в первые пять минут третьей четверти отрыв ЦСКА вырос до 20-очкового и меньше уже не становился.

Отметим, что в другом матче вчерашнего игрового дня питерский "Зенит" на своей площадке взял верх над саратовским "Автодором" - 91:80.

Кроме того, в сериях "Химки" - "Локомотив-Кубань" и УНИКС - "Нижний Новгород" завтра состоятся вторые матчи. В первых победы отпраздновали химчане и УНИКС соответственно. Напомним, все противостояния продолжаются до трех побед.

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