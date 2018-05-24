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24.05.2018 14:40
Рубрика: В мире

Deutsche Bank уволит тысячи сотрудников в рамках реорганизации бизнеса

Текст: Анна Розэ (Берлин)

Руководство крупнейшего банка Германии - Deutsche Bank - планирует значительное сокращение рабочих мест в связи с необходимостью отказаться в ближайшем будущем от сделок с акциями. Об этом сообщают немецкие СМИ.

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Как заявили в пресс-службе банка, общее число работников упадет с нынешних 97 тысяч до "значительно менее чем 90 тысяч человек". При этом будет уволена четверть всех занятых в торговле акциями.

Издание Spiegel Online, в свою очередь, пишет, что новый глава банка Кристиан Зевинг проведет масштабную реструктуризацию в связи с тем, что в течение последних трех лет он постоянно приносил убытки.

Однако увольнения могут дорого обойтись Deutsche Bank. Так, представитель банка из центрального офиса во Франкфурте-на-Майне считает, что сокращения будут стоить до 800 миллионов евро и негативно отразятся на общем балансе 2018 года.

В настоящий момент увольнения уже начались.

Зевинг стал главой Deutsche Bank в начале апреля и уже во втором квартале значительно увеличил темп перестройки концерна. "Мы теперь изменим курс нашего банка. У нас больше нет времени", - заявил глава совета директоров при презентации стратегии финансового института. По его словам, главное направление сделок должно "получить новую ориентацию". Кроме этого, в текущем году издержки банка не должны превысить 23 миллиарда евро. В 2019 году запланировано понизить их до 22 миллиардов евро.

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