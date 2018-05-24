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Для iPhone начали производить чипы нового поколения

24.05.2018,  
13:03
Текст: Виктория Чернышева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Партнер Apple, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., начал массовое производство процессоров нового поколения для новых iPhone. Предполагается, что они предназначены для смартфонов, которые появятся на рынке осенью нынешнего года.

Как уточняет Bloomberg, новый чип, вероятнее всего, будет называться A12. Производство, по данным инсайдеров, основано на новейшей 7-нанометровой технологии.

Пользователи iPhone X пожаловались на серьезную проблему

Новые процессоры будут меньше, быстрее и эффективнее, чем 10-нанометровые, применяемые на современных устройствах Apple (в частности, на iPhone 8 и iPhone X). Это позволит смартфонам стать более быстрыми, а также увеличит время работы батареи.

О готовности производить 7-нанметровые чипы тайваньская компания заявляла еще в апреле. Но тогда не назывался заказчик.

Напомним, этой осенью Apple планирует презентовать как минимум три новых iPhone: обновленный iPhone X, версию iPhone X большего размера, а также бюджетный смартфон с ЖК-экраном.

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