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24.05.2018 19:57
Рубрика: Экономика

Шесть соток без налога

Выбрать участок для предоставления вычета по земельному налогу нужно до 1 июля, и лучше это сделать самому
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7575 (112)
Уведомлять налоговую инспекцию о выбранном земельном участке для налогового вычета (освобождения от земельного налога на 6 соток) россияне будут по утвержденной специальной форме, но в этом году возможна и произвольная форма. Главное - направить уведомление до 1 июля. Эксперты рассказали "Российской газете", почему выбрать участок для вычета лучше самому.

Получать вычеты по земельному налогу россияне начнут в этом году впервые за налоговый период 2017 года. Право на вычет имеют пенсионеры, инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и другие льготные категории граждан. Земельный налог не будет взиматься, если площадь участка не более 600 квадратных метров. За площадь сверх этого лимита налог нужно платить. Если участков несколько, льготник имеет право выбрать один, к которому хочет применить вычет. Иначе налоговая инспекция автоматически применит вычет к одному участку с максимальной исчисленной суммой налога. "А это не всегда приводит к тому, что сумма налога после применения льготы окажется наименьшей", - говорит заместитель генерального директора Коллегии налоговых консультантов Валерий Курский.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Происходит это потому, что у земельных участков может быть разная кадастровая стоимость или к ним могут применяться различные налоговые ставки.

Например, есть два участка пять соток и десять соток, рассуждает эксперт. По первому участку уплачивается налог в 1000 рублей (по 200 рублей за сотку), а по второму - 1100 рублей (по 110 рублей за сотку). По нормам Налогового кодекса, по умолчанию, вычет будет применен в отношении второго земельного участка в размере 10 соток. Тогда совокупная сумма налога, подлежащего уплате, составит 1440 рубля. То есть полная сумма налога за первый участок (1000 рублей) плюс налог за четыре сверхлимитные сотки второго участка по 110 рублей за сотку (440 рублей). Если бы налогоплательщик применил вычет по первому участку в размере пяти соток, то по этому участку был бы полностью освобожден от уплаты налога. Тогда общая сумма налога по двум участкам была бы 1100 рублей.

Кроме того, на практике могут возникать различные технические ошибки, в результате которых вычет не будет применен. Потому все же стоит самому заполнить форму уведомления и направить в налоговый орган, отмечает директор "Первой Ростовской налоговой консультации" Анастасия Гревцова.

В этом году уведомление за 2017 год можно подавать в произвольной форме в налоговый орган по своему выбору, пояснили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе. Хотя рекомендуется утвержденная форма. В следующем году она станет обязательной.

В форме уведомления указываются сведения о налогоплательщике и документе, удостоверяющем его личность, номер телефона. Участок, к которому гражданин желает применить вычет, обозначается кадастровым номером. В налоговый орган его можно предоставить через "личный кабинет", принести самому или отправить по почте.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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А вот чтобы получить сам вычет по земельному налогу, нужно подать в налоговый орган заявление. Сделать это будет необходимо тем россиянам, которые с налогового периода 2018 года впервые получат право на вычет и ранее не пользовались налоговыми льготами. Например, если в течение этого года человек достигнет пенсионного возраста, поясняют в ФНС. Для тех граждан, кто раньше уже пользовался налоговыми льготами по другим имущественным налогам, вычет по земельному налогу будет применяться автоматически на основании имеющихся у налогового органа сведений.

"Пока налогоплательщики мало знают о новом налоговом вычете. Обычно они начинают активно обращаться за вычетами после того, как пройдет хотя бы один налоговый период", - говорит Анастасия Гревцова. Всем налогоплательщикам она рекомендует открыть "личный кабинет". С его помощью можно отслеживать исчисленные налоги и своевременно уведомлять налоговую инспекцию о предоставлении вычета, отмечает эксперт.

Земельный налог исчисляется в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка. Его ставки устанавливаются муниципальными образованиями, но не могут превышать 1,5 процента. Для отдельных категорий участков установлена ставка не выше 0,3 процента. Например, для земель сельхозназначения, участков, занятых жилищным фондом, или участков, приобретенных для личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков/Евгений Гайва

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