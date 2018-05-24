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24.05.2018 23:55
Рубрика: Власть

Плата за технологии

Документы с чипами подорожают
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Столичный выпуск №7575 (112)
Уже этим летом россиянам, возможно, придется платить за загранпаспорта нового образца в полтора раза больше. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о росте госпошлин - подорожание затронет также водительские удостоверения и ряд других документов нового поколения.

Срок вступления в силу поправок определен как "через месяц после официального опубликования". Так что тем, кто хочет получить новые документы по старым ценам, лучше поторопиться.

Фото: Сергей Михеев
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О новой стоимости документов депутатам рассказал замминистра финансов Илья Трунин. Итак, размер госпошлины на загранпаспорт нового поколения предлагается увеличить с 3,5 до 5 тысяч рублей. За выдачу такого же паспорта гражданину в возрасте до 14 лет - с 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

Водительское удостоверение с электронным чипом подорожает с 2 до 3 тысяч рублей, а аналогичное свидетельство о регистрации транспортного средства - с 500 рублей до 1,5 тысячи рублей. Речь идет в том числе о документах, выдаваемых взамен утраченных или пришедших в негодность.

Впрочем, у россиян будет альтернатива. Как уточнили в минфине, "старый образец" останется пока по прежним ценам. "У граждан появится выбор в случае одобрения законопроекта: либо получить документ нового поколения, заплатив более высокую пошлину, либо получить документ старого поколения на бумажной основе", - заявил Трунин.

По его словам, подорожание пришлось предложить, потому что новые технологии обходятся дорого, и текущие госпошлины далеко не покрывают расходов из бюджета. По данным МВД, стоимость изготовления загранпаспорта с электронным носителем ежегодно возрастает на 10%.

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