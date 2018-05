Очевидно, что на этот концерт в СК "Олимпийский" 28 мая придут как любители тяжелой музыки (ведь поет в "Голливудских вампирах" экспрессивный и демоничный основатель шок-рока Элис Купер, а на гитаре играет Джо Перри из Aerosmith), так и поклонники кино. Поскольку третий главный участник этой супергруппы - киноактер Джонни Депп, который играет в Hollywood Vampires на ритм-гитаре, а носится по сцене почти столь же лихо, как и в "Пиратах Карибского моря".

Собственно, музыкальная роль Джонни Деппа в Hollywood Vampires не очень велика - мэтры Купер и Перри доверили кинозвезде лупить по ритм-гитаре. Да и на всякий случай пригласили побольше профессиональных музыкантов: в Hollywood Vampires три гитариста плюс басист. Зато Депп может куражиться на сцене как пожелает: изредка бьет по струнам, принимает эффектные позы, выходит на авансцену, лихо, как в кино, играет в "пирата" - многие ради этого и приходят на концерты "Голливудских вампиров" - посмотреть на ужимки и прыжки отвязного актера. В то время как музыку делают другие - тот же гитарист Джо Перри из Aerosmith.

Есть мнение, что именно в честь этого угрюмого дылды с седой прядью группа и получила столь мрачное название. Хотя изначально цель была живительна и оптимистична: Hollywood Vampires образовались, чтобы собрать денег на лечение друзей, страдавших от наркомании и алкоголизма. Но "Вампиры" выпустили первый альбом, состоящий из кавер-версий мировых рок-хитов, а теперь вошли во вкус и ездят с гастролями по миру. Спели в США, Канаде, а европейскую часть нового тура начнут в Москве, в "Олимпийском".

С прошлогодних концертов программа сильно изменилась. Hollywood Vampires по-прежнему поют песни Элиса Купера и два трека Aerosmith - Sweet Emotion и Combination. Появились и премьеры: главная песня трэшеров из Motorhead - Ace of Spades и лихой номер AC/DC - The Jack. А главное, в Москве можно будет услышать и три новые песни авторства самих Hollywood Vampires. Увлекшись рок-жизнью, они сами стали сочинять. Готовятся записать второй альбом.

Впрочем, Джонни Депп петь или играть на гитаре за это время толком не научился. Больше сипит или выкрикивает куплеты. Зато делает это органично и эффектно. В новой программе он солирует в двух знаковых песнях: Heroes Дэвида Боуи и в People Who Died группы The Jim Carroll Band… Зато киноактер осуществил свою мечту. Поет с рок-звездами, собирает с ними стадионы.

Депп петь и играть на гитаре толком не научился. Зато делает это очень органично и эффектно

Конечно, не Джонни Депп это первым придумал. В роли рок-музыканта себя попробовал Киану Ривз. Играл на бас-гитаре в собственной группе. Но чаще вызывал усмешки, нежели аплодисменты. Успешнее оказался Стивен Сигал. Поет тягучие и печальные блюзы. Чужие и собственного сочинения. Получается смачно: голос у Сигала низкий, густой - как раз для такой музыки. Но не для того чтобы собирать стадионы… И такого успеха, как Джонни Депп, никто еще не добивался. В "Вампирах" он просто более правильно выбрал друзей и точнее остальных коллег по кино вжился в образ.

И зачем все-таки артисты это делают, зная, что не смогут конкурировать с большими рок-музыкантами.