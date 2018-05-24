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24.05.2018 01:50
Рубрика: В мире

Эрдоган пообещал превратить аэропорт Стамбула в "Сад нации"

Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле превратится в "Сад нации". О необычных планах рассказал президент Турции.

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"Большие зеленые территории появятся по всей стране. Первые два - в Стамбуле, один - в аэропорту, второй - в районе Маслак. Затем работы начнутся в городах Эскишехир и Конья ", - поделился своими мыслями Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что с момента его прихода к власти в республике были посажены миллиарды деревьев. И работа в данном направлении будет продолжена. Как пишет ТАСС, новый международный аэропорт в Стамбуле запустят в октябре этого года, а старый - имени Ататюрка - закроют.

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