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24.05.2018 03:42
Рубрика: Общество

Facebook продолжит собирать данные о пользователях соцсети

Facebook намеревается продолжить собирать сведения о своих пользователях. Также компания будет сохранять данные о лицах, которые не зарегистрированы в Facebook, но применяют сервисы и приложения, включая WhatsApp, передает ТАСС.
Facebook запустит новую функцию для историй

Встреча руководителя Facebook Марка Цукерберга с главами фракций Европарламента состоялась 22 мая. Стороны обсуждили проблему защиты личных данных пользователей соцсети после скандала с их утечкой.

По словам представителей компании, информация о пользователях используется для создания отчетов о том, как люди пользуются этими сервисами, в целях безопасности или для улучшения продуктов. Facebook напомнил, что организация открыто предупреждает всех о сборе информации.

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