Федеральная прокуратура в США начала расследование дела Вайнштейна

Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк начала расследование в отношении продюсера Харви Вайнштейна. Его обвиняют в домогательствах.

Ранее расследованием занималась полиция Нью-Йорка и Лос-Анджелеса (штат Калифорния), однако эти разбирательства ни к чему не привели.

Чтобы предъявить Вайнштейну федеральные, следователи должны будут доказать, что преступления не ограничивались границами одного штата, передает ТАСС.

Между тем защитники Вайнштейна пытались отговорить прокуроров от продолжения разбирательства. Адвокаты подчеркивают, что их подзащитный отрицает все обвинения.

Напомним: Харви Вайнштейн, некогда один из самых могущественных деятелей мирового кинопрома, обвиняется в десятках случаев сексуальных домогательств и ряде изнасилований. С обвинениями в адрес скандального продюсера выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.