Фильм об Охотском море покажут на австрийском телевидении

В российском посольстве в Вене презентовали документальный фильм об Охотском море. Он разбит на две части - первая называется "Борьба за выживание", а вторая - "Годы в изобилии". На австрийском телевидении их покажут 29 мая и 5 июня.

Авторам понадобилось 300 дней, чтобы показать многообразие и очарование региона. "Это море в четыре раза больше Германии, передвижение по нему занимает много времени", - цитирует РИА Новости режиссера Франца Хафнера.

Работа над фильмом проходила в сложных погодных условиях. Во время шторма команде приходилось останавливать процесс и пережидать бурю в бухте или на борту корабля.

В ближайшее время австрийская телерадиокомпания ORF приступит к съемкам нового документального фильма, главным героем которого станет амурский тигр.