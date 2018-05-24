Финал Лиги чемпионов-2019/20 пройдет в Стамбуле. Такое решение было принято на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

О месте проведения матча сообщил на пресс-конференции президент УЕФА Александер Чеферин. Делегаты выбирали между Стамбулом и ареной "Эштадиу да Луш" в португальском Лиссабоне. В итоге было решено, что финал ЛЧ состоится на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в турецком городе.

Кроме того, назван стадион, где пройдет финал Лиги Европы сезона-2019/20. Этот матч примет "Арена Гданьск" в Польше. А игра за Суперкубок УЕФА пройдет в Порту на стадионе "Драгау".

В нынешнем сезоне, напомним, финал Лиги чемпионов состоится в Киеве - на поле стадиона "Олимпийский" 26 мая выйдут "Реал" и "Ливерпуль". А через год решающий матч главного европейского клубного турнира состоится в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", проведение встречи запланировано на 1 июня 2019 года.