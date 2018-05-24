Футболист Гачинович: На ЧМ-2018 сербы поборются за выход из группы

Фаворитом чемпионата мира по футболу в 2018 году в Россия является Бразилия, а "украшениями" ЧМ выступят Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар. При этом для сербов станет отличным достижением выход из группы, где их основными соперниками станут Швейцария и Коста-Рика. Такими прогнозами с боснийским изданием "Независне новине" поделился Мият Гачинович, член сербской национальной сборной и обладатель Кубка Германии в составе франкфуртского "Айнтрахта" в 2018 году.

Спортсмен считает, что Сербия, расположившаяся в группе Е вместе с Швейцарией, Коста-Рикой и Бразилией, имеет все шансы занять здесь второе место, не сомневаясь в победе бразильцев над соперниками.

"Первая наша цель - это выход из группы, после ее выполнения все будет зависеть от того, кто станет нашим соперником. Им может стать и команда Германии, - отмечает Гачинович.- Выход из группы - это уже большой успех, а затем все возможно".

В качестве фаворитов ЧМ-2018 Гачинович на первое место ставит Бразилию, которая "в последнее время под руководством Аденора Леонардо Бакши Тите демонстрирует великолепную игру", затем Германию, "способную сформировать 3-4 отличные команды с 11 спортсменами, показывающую невероятные результаты, благодаря упорности и менталитету".

Серб также поделился своими оценками того, кто из знаменитых футболистов станет "украшением ЧМ-2018".

"Таких игроков в Россию приедет очень много. Думаю, что Лионель Месси выложится полностью и даже больше в составе аргентинской сборной, так как это единственный трофей, которого ему недостает. Криштиану Роналду и Неймар смогут заблистать. Мохаммед Салах из "Ливерпуля" провел великолепный сезон, но в Египте нет соответствующей команды, позволившей бы ему раскрыться", - считает игрок сборной Сербии.

Справка "РГ"



Мият Гачинович родился 8 февраля 1995 года в боснийском городе Требине, сербский и боснийский футболист, атакующий полузащитник клуба "Айнтрахт" (Франкфурт) и сборной Сербии, в составе которой в 2015 году выиграл чемпионат мира до 20 лет в Новой Зеландии.