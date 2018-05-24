"Газпром" пообещал соблюдать требования о конкуренции в Европе

24 мая Еврокомиссия официально подтвердила , что закрыла антимонопольное дело против "Газпрома" без наложения на него штрафа. Компания поприветствовала это решение и пообещала соблюдать требования положений конкурентного права Евросоюза.

"Мы убеждены, что принятое сегодня решение является наиболее приемлемым исходом для функционирования европейского газового рынка в целом. "Газпром" всегда соблюдал требования применимых положений конкурентного права ЕС и подтверждает свою приверженность соблюдать их в будущем", - заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

ЕК в рамках антимонопольного расследования и урегулирования претензий Директората по конкуренции, выдвинутых в ходе расследования, сочла приемлемыми скорректированные по итогам рыночного теста предложения "Газпрома". В то же время ЕК предписала "Газпрому" соблюдать некоторые обязательства, неисполнение которых грозит штрафом. "Принятое сегодня решение не закрывает дело. Наоборот, "Газпром" должен начать сегодня соблюдать взятые на себя обязательства", - пояснила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

Так, "Газпром" должен разрешить свободное перемещение газа и его перепродажу в другие страны, создать условия для перетока топлива в изолированные рынки Центральной и Восточной Европы (Прибалтика, Болгария), обеспечить конкурентоспособность цен (привязать их к хабам Западной Европы). "Если компания нарушит любое из обязательств, то ЕК может наложить штраф до десяти процентов глобального оборота компании", - пояснила Маргрете Вестагер.