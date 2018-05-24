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24.05.2018 22:07
Рубрика: Общество

Революционный подход

Российская газета - Спецвыпуск №7575 (112)
Впервые в истории швейцарского часового дела появился гибридный мануфактурный механизм, который сочетает в себе часовую классику с функциональностью смарт-часов: в модели Frеdеrique Constant Hybrid Manufacture 3.0 механика дополнена технологиями XXI века.
Frеdеrique Constant Hybrid Manufacture 3.0: смарт-функции мирно сосуществуют с классическим часовым механизмом и отличным дизайном. Frеdеrique Constant Hybrid Manufacture 3.0: смарт-функции мирно сосуществуют с классическим часовым механизмом и отличным дизайном.
Frеdеrique Constant Hybrid Manufacture 3.0: смарт-функции мирно сосуществуют с классическим часовым механизмом и отличным дизайном.

Здесь сочетаются три разные сферы: мануфактурный часовой механизм, смарт-функции и функции анализа работы механического калибра - отсюда цифра 3.0.

После анализа параметров часового механизма на экране появляется оценка его работоспособности; о наличии проблем клиентам сообщают через приложение.

Запатентованный гибридный мануфактурный калибр FC-750 полностью разработан, изготавливается и собирается компанией Frеdеrique Constant. Он состоит из двух модулей. Механический модуль - это автоматический часовой механизм с указателем даты, показания которого корректируются заводной головкой. Запас его хода 42 часа. Электронный модуль, тоже полностью разработанный, изготовленный и собранный в стенах компании, отвечает за смарт-функции часов. Здесь есть аналитический модуль для измерения параметров механического калибра, запатентованный редуктор с антимагнитным экраном (так был решен важнейший вопрос устранения взаимного магнитного влияния механики и электроники), акселерометр, который отслеживает фазы активности и сна. Этот же модуль отвечает за настройку второго часового пояса и функцию спортивного тренера, дающего советы владельцу часов.

Связь между часами и гибридным приложением устанавливается по Bluetooth. Смарт-функции отображаются на счетчике в положении "12 часов" и в гибридном приложении.

Мануфактурный калибр FC-750 состоит из двух модулей: механического (слева) и электронного (справа), отвечающего за смарт-функции.

Часы Hybrid Manufacture поставляются в деревянном боксе с заводным устройством, где находятся съемное зарядное устройство для смарт-часов и устройство для завода пружины механического калибра. Часы работают от аккумулятора более 7 дней. Предлагается четыре версии в корпусах из стали диаметром 42 мм (одна из них с покрытием из розового золота).

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