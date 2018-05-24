Глава ЦБ назвала условия для экономического роста в России

Экономический рост в России возможен в условиях макростабильности и сбалансированного бюджета. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью каналу CNBC.

По ее мнению, структурные реформы в России необходимы.

"Ожидается, что правительство подготовит особые меры к осени, к октябрю, для того, чтобы достичь более высоких темпов экономического роста и повысить благосостояние населения", - отметила глава ЦБ. Она уточнила,что все реформы должны идти рука об руку с макроэкономической стабильностью.

"Условиями экономического роста являются макроэкономическая стабильность, низкая инфляция и сбалансированный бюджет. Новому правительству это под силу",- считает Набиуллина.