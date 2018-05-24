Глава Минэнерго РФ: Геополитика поднимает цену нефти на 5-7 долларов

Геополитические риски - например, американские санкции против Ирана - образуют на нефтяном рынке премию в цене нефти. Такую оценку дал министр энергетики России Александр Новак.

"Рынок остро и резко реагирует на ситуацию. Фундаментально такая реакция есть. На мой взгляд, от пяти до семи долларов от таких рисков заложено в эту ситуацию", - сказал он в эфире "Эха Москвы".

Новак считает, что при такой премии в цене повышается волатильность котировок, но отрасль опирается на долгосрочные правила игры. "Я не могу сказать, что мы заинтересованы в росте цен до 100 долларов за баррель и выше. Потому что все начнут добывать и цены снова упадут. Нам важнее стабильность", - заключил он.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном и скором введении против республики санкций, которые затронут нефтегазовый сектор. С этого момента цена нефти марки Brent выросла на пять долларов, преодолев рубеж 80 долларов за баррель.

Спустя двое суток Bank of America Merrill Lynch пересмотрел прогноз по ценам на нефть до 100 долларов за баррель ввиду санкций против Ирана. Это стало первым случаем в 2018 году, когда инвестиционный банк улучшил прогноз до трехзначного уровня.