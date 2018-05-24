Юбилейный, десятый по счету сезон Континентальной хоккейной лиги завершился в подмосковной Барвихе торжественной церемонией. На ней вручили награды всем отличившимся в этом розыгрыше.

Хоккейный бомонд собрался в полном составе даже несмотря на то, что сейчас в этом виде спорта наступает "мертвый" сезон. Приехал даже Евгений Малкин - трехкратный обладатель Кубка Стэнли из "Питтсбурга" в номинантах не мог оказаться никак, зато его друзья по сборной России были рады встрече. Тем более что о национальной команде в этот вечер вспоминали долго и охотно.

Победа на Олимпиаде, где главную роль в большинстве сборных играли как раз хоккеисты из КХЛ, была дружно признана главным событием. И тот же Никита Гусев, получавший приз "Золотая клюшка" самому ценному игроку регулярного сезона, услышал слова благодарности как раз за подвиги в Пхенчхане.

Еще один герой Игр-2018 Павел Дацюк собрал теперь в коллекции все главные трофеи мирового хоккея. Ему специальный приз вручал сам глава Международной федерации хоккея Рене Фазель. Илья Ковальчук свою порцию оваций сорвал, когда вышел за призом лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. Зинэтула Билялетдинов удостоился звания лучшего тренера года. С учетом того, что его "Ак Барс" выиграл Кубок Гагарина, выбор напрашивался сам собой.

Полный список номинаций получился внушительным и занял почти три машинописных листа. Награждали игроков, тренеров, функционеров, судей, врачей - словом, всех, кто старался делать КХЛ хоть чуточку лучше. А в кулуарах, куда периодически выскакивали гости, уже вовсю говорили о будущем. Ведь перед церемонией награждения состоялось совещание руководителей клубов. На нем, к примеру, презентовали новый рейтинг, по которому оценивают успешность работы.

Аутсайдеров ждет незавидная судьба - по итогам этого сезона места в КХЛ лишились "Югра" и "Лада", и сокращения, по всей видимости, продолжатся. 11-й сезон отыграет 25 клубов. Каждая команда проведет в регулярном сезоне по 62 матча. Полный календарь еще в разработке, но обещают, что он будет более сбалансированный и интересный.