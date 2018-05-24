Харрисон Форд посмотрел "Хана Соло" дважды и "разбушевался"

Именитый американский актер Харрисон Форд, известный, помимо прочего, ролью Хана Соло в классической трилогии "Звездных войн" и в "Пробуждении Силы", посмотрел новый фильм про своего бывшего персонажа. Дважды. И пришел в неописуемый восторг.

О его реакции поведал режиссер картины Рон Ховард, которому Форд позвонил сразу после первого просмотра. "Никогда не слышал, чтобы Харрисон был несдержан в выражении своих чувств по отношению к чему-либо, но в этот раз он воистину разбушевался", - передает слова Ховарда Variety.

О работе Олдена Эренрайка, исполнившего титульную роль, экс-Соло высказался исключительно комплиментарно: "Он успешно справился. Он сделал эту роль своей".

Фильм "Хан Соло: Звездные Войны. Истории" только что стартовал в российском прокате. Он рассказывает о том, как молодой Хан подружился с Чубаккой, приобрел "Тысячелетний сокол" и о многих других занимательных вещах, включая восстание шахтеров.

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